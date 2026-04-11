Michoacán logra el guacamole más grande del mundo: Récord Guinness de 6.8 toneladas | VIDEO

En un despliegue de tradición, identidad y músculo productivo, Tancítaro volvió a captar la atención global al preparar el guacamole más grande del mundo, en el marco de la Feria del Aguacate 2026. La hazaña no solo rompió un Récord Guinness, también reafirmó el papel del municipio como epicentro del aguacate mexicano y símbolo del llamado “oro verde”.

Con una marca oficial de 6.8 toneladas, el evento, uno de los momentos centrales de la feria, reunió a más de 800 participantes en una jornada que combinó coordinación masiva, ingredientes locales y precisión técnica. El resultado superó por amplio margen la meta planteada y colocó nuevamente a Michoacán en el radar internacional, más allá de la producción, como protagonista de un logro colectivo con impacto turístico y económico.

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Récord Guinness del guacamole más grande

Tancítaro volvió a colocarse en el mapa internacional al romper el Récord Guinness con un guacamole de 6,800 kilogramos, elaborado el 10 de abril de 2026. La cifra fue validada oficialmente tras descontar el peso del recipiente, que llevó el total en báscula a más de 7.2 toneladas, superando ampliamente la meta inicial de cinco toneladas.

Cómo se logró el guacamole más grande del mundo en Michoacán

La preparación tomó alrededor de dos horas y media y reunió a más de 800 personas, entre productores, estudiantes y voluntarios. El proceso fue colectivo y monitoreado en tiempo real para garantizar la precisión del peso final.

El récord:

Más de 800 participantes

Preparación en 2.5 horas

Evento dentro de la Feria del Aguacate 2026

Uso de ingredientes frescos de la región

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Tancítaro y el liderazgo mundial del aguacate mexicano

Conocido como la capital mundial del aguacate, Tancítaro no es nuevo en este tipo de hazañas, ya había establecido marcas en años anteriores y ahora recupera el título para Michoacán. El evento no solo representa un récord, sino también una estrategia de promoción turística y económica que refuerza el papel de México como líder global en producción de aguacate.

Este logro consolida al estado como epicentro del llamado “oro verde” y demuestra cómo una tradición local puede escalar hasta convertirse en un fenómeno de impacto internacional.