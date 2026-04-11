Mx - Festival Querétaro en CDMX 2026: barbacoa y gorditas gratis en Los Pinos; te decimos cuándo es y por qué todos quieren ir

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana con sabor queretano. El Festival Querétaro en Los Pinos llegará el 18 y 19 de abril de 2026 con una oferta que combina gastronomía tradicional, artesanías y espectáculos culturales en uno de los recintos más emblemáticos del país. La entrada será gratuita, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas del mes para quienes buscan planes accesibles.

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Qué habrá en el Festival Querétaro en Los Pinos

El evento reunirá a cocineras tradicionales que llevarán recetas auténticas del estado, con platillos que destacan por su identidad y técnica ancestral. La oferta culinaria será el principal gancho, acompañada de expresiones culturales que reflejan la riqueza de la región.

La oferta gastronómica y cultural se compone de:

Gorditas de maíz quebrado, especialidad queretana

Barbacoa, mole de xoconostle y pipián

Conejo en salsa de cacahuate y nopales

Música en vivo, danza y teatro tradicional

Venta de artesanías y productos regionales

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Fechas, horarios y actividades culturales

Durante dos días, el público podrá recorrer el espacio de Los Pinos en un horario de 10:00 a 17:00 horas, donde además de la comida habrá talleres, presentaciones editoriales y proyecciones. Destaca un taller para crear la muñeca Lele, símbolo artesanal de Querétaro, así como espectáculos de huapango y son huasteco que acompañarán la experiencia.

Un plan imperdible en CDMX para abril

El Festival Querétaro en Los Pinos no solo acerca la gastronomía del Bajío a la capital, también busca difundir sus tradiciones en un formato abierto y accesible. Con entrada libre y una programación variada, se perfila como uno de los eventos culturales y gastronómicos más relevantes del mes en CDMX, ideal para quienes quieren comer bien y descubrir nuevas expresiones culturales sin salir de la ciudad.