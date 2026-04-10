Talento mexicano conquista el espacio: la UdeG clasifica a las finales del University Rover Challenge 2026

El ingenio mexicano vuelve a dar de qué hablar en la escena tecnológica internacional. Por tercer año consecutivo, el equipo Mars Rover UdeG Space, integrado por estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, ha logrado asegurar su lugar en las finales del University Rover Challenge (URC) 2026. Este evento es considerado la “Copa del Mundo” de los vehículos de exploración espacial para universitarios, y el equipo tapatío ha demostrado que tiene el nivel para medirse hombro con hombro frente a las instituciones más prestigiosas del planeta.

En esta edición, la competencia fue especialmente feroz. Participaron 116 equipos de 18 países, incluyendo a potencias académicas de la talla de Harvard, Berkeley y Yale. Sin embargo, el esfuerzo de 40 jóvenes mexicanos les permitió colocarse dentro del selecto grupo de los 38 mejores del mundo. Este logro es doblemente significativo, ya que la UdeG se posiciona como una de las pocas universidades públicas en el torneo, operando con recursos propios y demostrando que el talento nacional no conoce límites presupuestarios.

¿Qué innovaciones presenta el equipo para esta edición?

Para el reto de 2026, el equipo no solo refinó sus diseños anteriores, sino que dio un salto tecnológico importante con la creación de “Maya”, su cuarto prototipo de rover. La gran novedad este año es la incorporación de “Quetzal”, un dron integrado que trabajará en conjunto con el vehículo terrestre. Esta es la primera vez que el equipo utiliza un sistema volador, lo que les otorga una ventaja estratégica para mapear el terreno y superar obstáculos que antes parecían imposibles.

Este sistema robótico es el resultado de meses de trabajo multidisciplinario. Desde agosto de 2025, estudiantes de carreras como Ingeniería Robótica, Fotónica, Computación y Mecánica han unido fuerzas bajo el liderazgo de su capitán, Gerardo Lara Fabián. El objetivo es claro: crear una máquina capaz de sobrevivir y operar de manera eficiente en las condiciones más extremas, simulando lo que un rover real enfrentaría en el suelo de Marte.

¿En qué consisten las pruebas en el desierto de Utah?

Las finales se llevarán a cabo del 27 al 30 de mayo en la Mars Desert Research Station, ubicada en el desierto de Utah, Estados Unidos. Este lugar fue elegido específicamente por su parecido geológico con el planeta rojo. Durante cuatro días, el rover Maya y el dron Quetzal deberán superar cuatro misiones críticas que pondrán a prueba cada tornillo y línea de código del proyecto:

en la Mars Desert Research Station, ubicada en el desierto de Utah, Estados Unidos. Este lugar fue elegido específicamente por su parecido geológico con el planeta rojo. Durante cuatro días, el rover Maya y el dron Quetzal deberán superar cuatro misiones críticas que pondrán a prueba cada tornillo y línea de código del proyecto: Ciencia y vida: El rover debe recolectar y analizar muestras de suelo en el sitio para buscar señales de vida.

El rover debe recolectar y analizar muestras de suelo en el sitio para buscar señales de vida. Entrega de objetos: Recuperación de herramientas en terrenos de difícil acceso.

Recuperación de herramientas en terrenos de difícil acceso. Mantenimiento de equipos: Manipulación de paneles y controles con alta precisión.

Manipulación de paneles y controles con alta precisión. Navegación autónoma: El rover debe cruzar el desierto por sí solo, sin que nadie lo controle a distancia.

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¿Por qué este logro es vital para la tecnología en México?

La presencia de la Universidad de Guadalajara en este evento consolida a Jalisco como un referente de innovación. Al ser México el único país latinoamericano representado en la URC 2026 (junto con el equipo Quantum Robotics de otras instituciones nacionales), se envía un mensaje potente sobre la capacidad de la ingeniería mexicana. El éxito de estos jóvenes no solo beneficia su carrera profesional, sino que abre puertas para futuras inversiones en ciencia y tecnología en el país.

Actualmente, el equipo se encuentra en una etapa de perfeccionamiento técnico y búsqueda de patrocinios para cubrir los gastos de traslado de la delegación y el equipo a los Estados Unidos. Apoyar este tipo de proyectos es invertir en los futuros líderes que, muy probablemente, terminarán trabajando en las agencias espaciales que llevarán al ser humano a Marte.