Megapuente de mayo: ¿Cuándo es el próximo descanso para los estudiantes de educación básica?

Después de las vacaciones de Semana Santa, muchos ya están buscando el siguiente descanso largo y mayo trae una de las fechas más esperadas del calendario escolar.

Aunque en redes se habla de un “megapuente”, lo cierto es que el descanso de mayo sí existe, pero no siempre ocurre exactamente como se viraliza. Aquí te contamos lo que sí está confirmado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cómo se forma este fin de semana largo.

¿Cuándo es el megapuente de mayo según la SEP?

El primer descanso de mayo está marcado por el viernes 1 de mayo de 2026, día en que se conmemora el Día del Trabajo y no hay clases en todo el país.

Al caer en viernes, automáticamente se forma un puente de tres días junto con el sábado 2 y domingo 3 de mayo, convirtiéndose en el primer descanso largo del mes tanto para estudiantes como para trabajadores. Sin embargo, este no es el único día relevante en mayo dentro del calendario escolar.

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¿Qué otros días de descanso hay en mayo?

El calendario oficial de la SEP también contempla otras fechas importantes durante el mes:

5 de mayo (Batalla de Puebla) : no es feriado obligatorio, pero algunas escuelas pueden suspender clases

: no es feriado obligatorio, pero algunas escuelas pueden suspender clases 15 de mayo (Día del Maestro): no hay clases a nivel nacional

Estas fechas, aunque no siempre se juntan en un solo bloque, sí generan más oportunidades de descanso a lo largo del mes.

El “megapuente de mayo” que no todos tendrán

Aquí viene el dato clave que casi ningún medio deja claro: el llamado “megapuente de mayo” de hasta cinco días no está confirmado de forma oficial por la SEP. Algunas versiones apuntan a que ciertas escuelas podrían extender el descanso del 1 al 5 de mayo, pero esto dependerá de decisiones internas de cada plantel y no es una medida general.

Es decir, el único puente seguro para todos los estudiantes es el del viernes 1 de mayo.

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¿Por qué mayo tiene tantos descansos?

Mayo concentra varias fechas importantes en México, tanto cívicas como escolares, lo que lo convierte en uno de los meses con más pausas en el calendario:

Día del Trabajo (1 de mayo)

Batalla de Puebla (5 de mayo)

Día del Maestro (15 de mayo)

Además, el calendario de la SEP incluye actividades como los Consejos Técnicos Escolares, que también pueden generar suspensiones adicionales en algunos casos.