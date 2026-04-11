Estados Unidos activa operativo militar en el Estrecho de Ormuz

Fuentes militares confirman que se utilizan drones capaces de detectar artefactos explosivos con gran exactitud. / Kaveh Kazemi

En las últimas dos horas, la tensión y la vigilancia en el Estrecho de Ormuz han alcanzado un nuevo punto crítico debido a que el gobierno de Estados Unidos confirmó el despliegue coordinado de buques de guerra, cazaminas y drones con la misión de limpiar la zona de minas submarinas y asegurar el libre tránsito del comercio global.

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¿Por qué se intensificó el operativo en el Estrecho de Ormuz?

Este operativo ocurre en un momento delicado, mientras la Casa Blanca mantiene negociaciones con Irán para evitar un conflicto de mayor escala en la región.

El despliegue no es solo una muestra de fuerza, sino una operación técnica de precisión, además, fuentes militares confirman que se utilizan drones capaces de detectar artefactos explosivos con gran exactitud.

Cabe recalcar que el Estrecho de Ormuz es el “cuello de botella” del petróleo mundial, y cualquier interrupción dispara los precios de los combustibles y desestabilizar las bolsas internacionales.

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¿Qué impacto puede tener en el comercio y los precios del petróleo?

Aunque los buques de guerra han cruzado el estrecho, el Pentágono enfatiza que estas acciones son preventivas y defensivas.

El despliegue coincide con un periodo de tregua con Teherán, donde ambas potencias intentan encontrar una salida política a las hostilidades.

Mientras tanto, analistas internacionales sugieren que este movimiento busca disuadir cualquier intento de sabotaje por parte de grupos regionales que operan de manera independiente.

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