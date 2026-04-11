Mx - EEUU e Irán inician negociaciones de paz en Islamabad mientras continúa la guerra con Israel en Medio Oriente

En medio de la guerra activa en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán dieron dar este sábado el primer paso hacia un posible alto al fuego con el inicio de negociaciones de paz en Islamabad, Pakistán. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente J. D. Vance, se sentó frente a la representación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, en un encuentro histórico que ocurre bajo máxima tensión y con combates aún en curso en la región.

Por primera vez en décadas, representantes directos de Washington y Teherán participan en un diálogo formal en medio de un conflicto activo que ya ha modificado de manera sustancial la seguridad regional. La mediación pakistaní ha logrado sentar a las partes en una mesa común en un contexto de alta tensión internacional.

Exigencias encontradas bloquean avances hacia un acuerdo

El avance de las conversaciones se ve limitado por posturas profundamente enfrentadas entre ambas partes. Irán exige el fin de los ataques israelíes en Líbano, el levantamiento de sanciones económicas y garantías de seguridad en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos, por su parte, mantiene como condición central el cese del enriquecimiento de uranio iraní y la reducción de capacidades nucleares. La falta de puntos intermedios ha convertido las negociaciones en un proceso frágil y sin garantías de éxito inmediato.

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La guerra continúa mientras se negocia la paz

A pesar del esfuerzo diplomático, el escenario bélico no se ha detenido, lo que aumenta la presión sobre las delegaciones reunidas en Islamabad y reduce el margen de confianza entre los actores involucrados.

Puntos en concreto sobre la guerra activa:

Continúan operaciones militares israelíes en el sur del Líbano

Persisten enfrentamientos indirectos vinculados a Hezbolá

Se reportan nuevas víctimas civiles en zonas de conflicto

Un proceso diplomático importante para Medio Oriente

El intento de mediación internacional busca evitar una expansión aún mayor del conflicto, que ya ha generado miles de víctimas y una crisis humanitaria en varios frentes regionales. Sin embargo, el proceso depende de concesiones políticas que, por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a realizar.

Las conversaciones continúan bajo estrictas medidas de seguridad y con la expectativa internacional puesta en una posible desescalada que, por el momento, sigue siendo incierta.