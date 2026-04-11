Confirman identidad del tercer trabajador hallado en la Mina Santa Fe en El Rosario

La Fiscalía de Sinaloa confirmó la identidad de los restos hallados en la Mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario.

Se informa que la @FiscaliaSinaloa ha realizado la identificación de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato, tercer minero localizado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.



En este momento, se mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus… pic.twitter.com/L3kmw7PLKV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 12, 2026

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¿Qué informó la Fiscalía sobre el hallazgo en El Rosario?

El hombre fue identificado como Abraham Aguilera Aguilera, nacido en el estado de Guanajuato.

La Coordinación de Protección Civil informó el inicio del contacto con los familiares del minero, mientras que el personal brinda acompañamiento en el área de la emergencia.

La búsqueda avanza en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, con progreso sostenido hacia una de las zonas prioritarias, mientras se mantiene la revisión del material extraído y la evaluación constante en sitio.



En el Puesto de Comando, la #CNPC de la @SSPCMexico,… pic.twitter.com/BcTHZO83tu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 12, 2026

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¿Continúan las labores de rescate en la mina?

Las labores en el sitio de la excavación continúan con el objetivo de localizar al integrante del equipo que falta por rescatar, por lo que las brigadas operan con maquinaria y herramientas en el interior de los túneles.

El traslado de los restos ocurrió tras el rescate por parte de los grupos de auxilio, y la fiscalía realizó las pruebas necesarias para confirmar la identidad.

El gobierno mantiene la vigilancia en la zona del derrumbe en El Rosario, mientras que los especialistas trabajan en la estructura para garantizar el avance de las tareas de búsqueda.

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