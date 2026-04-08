Se encuentra minero sin vida y otro vivo, atrapados en la mina Santa Fe: Sheinbaum |Video
Confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que uno de los trabajadores de la mina Santa Fe en Sinaloa, fue encontrado sin vida, mientras que celebró que otro más sigue vivo, algo que calificó como increíble.
La Presidenta Sheinbaum, explicó durante su conferencia matutina que hasta el momento no han podido ser retirados los trabajadores, localizados en la mina Santa Fe en Sinaloa, pero siguen las investigaciones.
“No ha parado el rescate desde el primer momento. Hay que decir también con apoyo de la empresa minera, ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, ha estado de manera permanente Laura Velázquez, cerca de las familias, y ayer, después de 13 días, encontró a 1 de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar, porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua, están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero. Lamentablemente, también se encontró a otro minero, pero ya sin vida, queda todavía una persona por rescatar, y siguen los trabajos, y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina”.
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Hallazgos y condiciones de los trabajadores
Fue el pasado 30 de marzo cuando fue localizado con vida, José Alejandro Cástulo originario de Angangueo, Michoacán, él fue el primer trabajador ubicado tras el colapso de la presa de jales en la mina de oro ubicada en el municipio de El Rosario.
De acuerdo al Comando Unificado encargado de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate, los mineros que han encontrado con vida a 300 metros de profundidad y estaban deshidratados además de hambrientos, mientras el equipo de buzos y rescatistas continúan las labores.