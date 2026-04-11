Adiós a las largas filas: El ambicioso plan de México y EE. UU. para transformar la frontera / NurPhoto

En un esfuerzo conjunto por transformar la dinámica de la frontera más transitada del mundo, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron una serie de acuerdos para la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza binacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que durante la reunión del Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales (GBPCI), ambas delegaciones priorizaron la implementación de tecnología avanzada para agilizar el flujo de personas y mercancías, reduciendo los tiempos de espera que afectan la economía regional.

Kevin Carter Ampliar

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¿Qué acuerdos se alcanzaron en el Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales?

“La seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas”, puntualizó el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton.

Mientras que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, expresó que una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas.

El enfoque principal de los nuevos acuerdos reside en la modernización inteligente, por lo que se revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera, así como temas prioritarios en materia de seguridad fronteriza y facilitación comercial, orientados a:

Consolidar cruces más ágiles y seguros mediante la inspección conjunta de carga.

de carga. La modernización de sistemas.

La Revisión No Intrusiva (RNI) .

. El fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades de ambos países, a fin de proteger los flujos legales de comercio y personas y robustecer la prevención de actividades ilícitas.

COMUNICADO. "México y EE.UU. fortalecen modernización y reforzamiento de seguridad fronteriza: Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales".https://t.co/AGxXS73BGX pic.twitter.com/r3nAkYywAg — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 11, 2026

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¿Cómo se reforzará el combate al tráfico ilícito en la frontera?

Además de la fluidez comercial, el reforzamiento de la seguridad ocupa un lugar central.

Ambos países acordaron compartir información en tiempo real para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y armas, utilizando sistemas de vigilancia coordinada que respetan la soberanía, pero maximizan la eficacia operativa.

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