Mx - Tarjeta fronteriza: CBP deportará a mexicanos por exceder límites de tiempo y distancia en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha reforzado la vigilancia sobre el uso de la visa láser, un documento ampliamente utilizado por mexicanos para cruzar la frontera. Aunque las reglas no son nuevas, la autoridad dejó claro que ahora se aplicarán con mayor rigor, lo que podría derivar en sanciones inmediatas para quienes incumplan las condiciones, incluso llegar a la deportación.

El endurecimiento ha generado preocupación entre viajeros frecuentes, ya que muchos desconocen que la visa láser, también conocida como Border Crossing Card (BCC), tiene limitaciones específicas de tiempo y distancia dentro de territorio estadounidense. Su uso fuera de estos parámetros puede activar consecuencias migratorias graves.

Qué permite y qué no la visa láser en Estados Unidos

La tarjeta fronteriza (BCC) tiene un alcance limitado dentro de Estados Unidos y no permite desplazarse libremente por todo el territorio cuando se utiliza sin permisos adicionales. Tanto la U.S. Customs and Border Protection (CBP) como el Departamento de Estado de Estados Unidos han reiterado que este documento solo autoriza estancias breves dentro de zonas cercanas a la frontera, bajo restricciones claras de tiempo y distancia.

Aunque estas condiciones no son recientes, su cumplimiento es obligatorio y su omisión puede generar consecuencias inmediatas para los viajeros.

En términos de estancia, el límite es de hasta 30 días. En cuanto a distancia, las restricciones varían por estado: hasta 40 kilómetros en California y Texas, 120 kilómetros en Arizona y 88 kilómetros en Nuevo México. Salir de estos rangos sin autorización implica una violación migratoria.

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El error más común que puede costar la visa

Uno de los principales problemas detectados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es la creencia de que la visa láser funciona como una visa de turista convencional. Esta confusión lleva a muchos mexicanos a internarse más allá de la zona permitida o a permanecer más tiempo del autorizado.

Para viajar más lejos o quedarse por más tiempo, es obligatorio tramitar el permiso I-94. Sin este documento, cualquier desplazamiento fuera de los límites establecidos puede ser considerado uso indebido.

Consecuencias: desde cancelación hasta deportación

Las autoridades estadounidenses han indicado que el incumplimiento de las reglas puede tener efectos inmediatos. Entre las principales sanciones se encuentran el rechazo en el punto de entrada, la cancelación de la visa láser e incluso la deportación.

Además, estas faltas quedan registradas en el historial migratorio del viajero, lo que podría complicar futuros intentos de ingreso a Estados Unidos o la obtención de otro tipo de visa.

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Mayor control en la frontera, aunque las reglas no cambian

Si bien no se trata de una nueva legislación, la diferencia radica en la aplicación estricta de las normas existentes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos busca cerrar espacios a interpretaciones flexibles y reforzar el control sobre el ingreso de visitantes.

La visa láser sigue siendo válida, pero su uso indebido será sancionado sin excepciones. Para los viajeros mexicanos, la recomendación es informarse, respetar los límites y tramitar los permisos necesarios para evitar complicaciones.