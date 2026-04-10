Violencia en Culiacán deja 8 muertos, 9 heridos y 30 renuncias policiales

En medio de una nueva ola de violencia, la renuncia de 30 policías municipales también se hace presente en Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La violencia en Culiacán registró una jornada con múltiples hechos armados entre el jueves y lo que va de este viernes, con un saldo de 8 personas fallecidas y 9 heridas en la capital de Sinaloa.

Ataques armados en la capital sinaloense

Entre el jueves y lo que va del viernes se han registrado 10 ataques armados en distintos puntos de la ciudad, que han dejado como saldo 9 heridos y 8 asesinatos solo en la capital sinaloense.

Estos hechos reflejan un incremento en los niveles de inseguridad en la región, con eventos violentos en diferentes zonas de la ciudad en un corto periodo de tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Influencers y crimen organizado: el Pirata de Culiacán, Valeria Márquez y otras celebridades vinculadas al CJNG que pagaron caro la exposición

Renuncias en corporación policial

En este contexto, autoridades informaron de la renuncia de 30 policías municipales de Escuinapa renunciaron a sus cargos, dejando a la corporación con solo 22 elementos activos.

La reducción en el estado de fuerza ocurre en medio del panorama de violencia en Culiacán y otros municipios de Sinaloa, lo que representa un reto adicional para las labores de seguridad pública.

ahz.