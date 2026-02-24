Influencers y crimen organizado: el Pirata de Culiacán, Valeria Márquez y otras celebridades vinculadas al CJNG que pagaron caro la exposición

La relación entre redes sociales y crimen organizado en México ha dejado casos que marcaron la conversación pública. Desde el asesinato del Pirata de Culiacán en 2017 hasta el homicidio de Valeria Márquez en 2025, distintos influencers y figuras mediáticas han sido asociados, con distintos niveles de evidencia, al entorno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización encabezada durante años por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, a manos del Ejército mexicano. Esta es la línea de tiempo con contexto verificable.

18 de diciembre de 2017 — Asesinato del “Pirata de Culiacán”

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como “El Pirata de Culiacán”, fue asesinado dentro de un bar en Zapopan, Jalisco, tras la irrupción de un comando armado. Días antes había publicado un video insultando directamente a El Mencho.

La Fiscalía estatal confirmó que se trató de un ataque directo. Aunque no existe sentencia judicial que pruebe que la orden proviniera del líder del CJNG, el crimen ocurrió en una zona bajo presencia consolidada del cártel y se convirtió en el caso emblemático de un influencer asesinado tras una provocación pública al narcotráfico.

2022 — Amenazas contra Rodolfo “Fofo” Márquez

En 2022, el influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez volvió a colocarse en el centro de la controversia luego de que circularan videos donde presumía el cierre del puente atirantado Matute Remus en Guadalajara, Jalisco, presuntamente para grabar contenido con autos deportivos. El hecho generó indignación pública, críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre privilegios, seguridad y autoridad en una entidad marcada por la presencia del crimen organizado.

Tras el escándalo, comenzaron a difundirse en redes sociales presuntas amenazas en su contra. Algunos usuarios atribuyeron los mensajes al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización vinculada mediáticamente con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Sin embargo, no existió confirmación oficial de que dichos mensajes provinieran realmente del grupo criminal, ni investigación formal que acreditara un vínculo directo entre el influencer y esa estructura delictiva.

2020–2025 — Daisy Ferrer Arenas y violencia en Guadalajara

En este periodo se registraron homicidios de figuras mediáticas en el área metropolitana de Guadalajara, bastión histórico del CJNG. Entre ellos, el caso de la modelo Daisy Ferrer Arenas.

No existe resolución judicial que vincule directamente estos crímenes con una orden de El Mencho. No obstante, ocurrieron en un contexto territorial marcado por operativos federales, disputas criminales y presencia documentada del cártel.

13 de mayo de 2025 — Asesinato de Valeria Márquez en transmisión en vivo

Valeria Márquez, influencer de 23 años, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio en Zapopan. El ataque generó conmoción nacional al difundirse parcialmente en plataformas digitales.

La investigación se abrió bajo protocolo de feminicidio. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, identificado como operador del CJNG, señalándolo como presunto implicado en el homicidio. Aunque no existe sentencia firme en México, el señalamiento internacional reforzó la narrativa que conecta el caso con la estructura criminal fundada por El Mencho.

2014–2026 — Expansión del CJNG en México

Desde 2014, autoridades mexicanas y estadounidenses han identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los grupos criminales con mayor expansión territorial. Informes oficiales documentan su presencia en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y otras entidades.

Este contexto explica por qué homicidios de alto impacto en esas regiones suelen asociarse públicamente con el CJNG, aun cuando no exista resolución judicial que establezca responsabilidad directa de su líder.

Un patrón de riesgo en la era digital

No todos los nombres aquí mencionados tienen un vínculo probado judicialmente con El Mencho. Sin embargo, los casos comparten elementos: ocurren en territorios bajo influencia del CJNG, involucran provocaciones públicas, relaciones personales con operadores del grupo o exposición ostentosa en redes sociales.

El fenómeno revela una realidad incómoda, la fama digital no es un escudo frente al crimen organizado. En ciertos contextos, puede convertirse en un amplificador de riesgo. Entre transmisiones en vivo, millones de seguidores y algoritmos voraces, algunos influencers quedaron atrapados en una dinámica donde la visibilidad se cruzó con la violencia estructural del narcotráfico en México.