Lanzan Fan Fest “Campo Marte 2026″ con gastronomía y Mundial en CDMX

En el marco de las actividades rumbo al Mundial, la Secretaría de Turismo (Sectur) y Banco Santander presentaron en el Complejo Cultural Los Pinos el Fan Fest “Campo Marte 2026” donde por 400 pesos los asistentes podrán disfrutar de una propuesta que integra gastronomía, cultura, música y deporte en un mismo espacio.

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¿Qué ofrecerá el Fan Fest Campo Marte 2026?

Así lo informó durante la presentación la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, quien agregó que el evento reunirá a los 32 estados del 11 de junio al 19 de julio, en el Campo Marte, ubicado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, y además contempla espectáculos, música y actividades en torno al campeonato mundial de futbol.

“El mundial para México es la ventana de promoción que tenemos en nuestro país, pero más allá de eso, es la forma de expresarle al mundo nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia. Entonces, hoy, Campo Marte tendrá por primera vez reunidos a los 32 estados en esta cocina enorme restaurante, donde vamos a poder probar por semana diferentes menús que van desde el norte al sur”. — Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur

🔴🎥 #EnVivo | Conferencia de Prensa “México de mis Sabores en Campo Marte 26”. 🏟️🤩



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¿Cómo impactará el evento en el turismo?

La titular de Sectur indicó que el evento forma parte de la estrategia para aprovechar el flujo de visitantes durante el Mundial.

“Y es un mundial para todos, un mundial en donde vamos a poder tener diferentes escenarios que puedan vivir esta gran fiesta que es de los mexicanos, pero sobre todo, que ayudemos, alimentemos a ser embajadores turísticos. La gastronomía es la mejor embajadora de nuestro país. El 30 por ciento de un turista lo gasta en restaurantes”. — Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur

#ComunicadoSectur 📣



“México de Mis Sabores” llegará a Campo Marte como eje gastronómico del #MundialSocial2026. 🙌🏼🤩



El festival gastronómico “México de Mis Sabores” formará parte del Mundial Social 2026 como una

plataforma de activación turística, cultural y social. Se… pic.twitter.com/fyN0kxkDRk — SECTUR México (@SECTUR_mx) April 9, 2026

Rodríguez Zamora subrayó que el evento es resultado del trabajo conjunto entre Gobierno Federal, iniciativa privada (Santander) y representantes estatales, con el objetivo de impulsar la gastronomía como motor turístico y ofrecer una experiencia integral que combine identidad, tradición y entretenimiento.

Esta mañana presentamos México de mis Sabores, un espacio inigualable dentro del Festival Campo Marte 26 Santander que no te puedes perder durante el Mundial 🇲🇽✨



Del 11 de junio al 19 de julio, este gran encuentro reunirá a cocineras tradicionales —guardianas de nuestras… pic.twitter.com/sLHjGB2VOG — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) April 9, 2026

¿Qué actividades y experiencias incluirá?

En su oportunidad, la directora general adjunta de Estrategia, Innovación y Experiencia del Cliente de Santander, Laura Cruz Urquiza, destacó que la institución apostará por brindar experiencias diferenciadas a sus usuarios durante el evento “Campo Marte 2026”.

“Es un espacio para quien quiera ir a disfrutar de el arte. Tenemos a al artista Mark Quinn, que es británico, que viene con su trabajo de grandes esculturas a un jardín escultórico que estamos viviendo en Campo Marte al aire libre. Tenemos 2 cantinas de mar y tierra, donde seguramente podrán disfrutar de algunos mariscos y tomar una cervecita en lo que ven algunos de los partidos. Una megapantalla, es una pantalla muy grande, de 18 por 10 metros. Música, tenemos un pabellón de música, en donde en breve les voy a compartir el line up para pasar con Santander”. — Laura Cruz Urquiza, directora general adjunta de Estrategia, Innovación y experiencia del Cliente de Santander

Por su parte Berenice González Castro productora general de Campo Marte Santander subrayó que el enfoque está en generar valor directo para sus clientes a través de beneficios exclusivos.

“Por eso para nosotros poder ofrecer este tipo de experiencias a nuestros clientes y a todo el público mexicano se vuelve fundamental… sin duda será el punto de referencia para que todos nuestros visitantes tengan la mejor experiencia”. — Berenice González Castro, productora general de Campo Marte Santander

El Fan Fest Campo Marte 26 contará con diversos espacios de entretenimiento como pabellones de música, espectáculos en vivo, lucha libre, áreas culturales y una megapantalla para seguir los partidos, así como zonas dedicadas a la venta y promoción artesanal con presencia de productos de todo el país.

También se habilitarán experiencias adicionales con costos diferenciados para quienes deseen acceder a actividades específicas como conciertos o eventos especiales, ampliando la oferta para distintos públicos nacionales e internacionales.

Los organizadores prevén una asistencia de hasta 10 mil 500 personas en días de alta demanda como cuando sean partidos de la Selección Mexicana o finales, mientras que en jornadas regulares la afluencia podría rondar las mil personas.

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