Plan Kukulcán: así será la vigilancia militar y el operativo de seguridad para el Mundial 2026 en México FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Plan Kukulcán: la estrategia de seguridad para el Mundial 2026

Más allá de los estadios llenos, la integridad de ciudadanos y visitantes. La organización del Mundial de 2026 supone uno de los mayores retos de seguridad que haya enfrentado México en las últimas décadas. Lo que debería acontecer en un país en calma, pacífico, en condiciones para la celebración, hoy no lo es. Aunque tampoco el mundo se encuentre en su mejor momento. Con ese telón de fondo, el Gobierno federal ha presentado el Plan Kukulcán, una estrategia integral que contempla el despliegue de decenas de miles de elementos de seguridad y un sistema de vigilancia terrestre y aérea sin precedentes.

El plan fue presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como la columna vertebral del operativo para proteger a aficionados, delegaciones, equipos y visitantes durante el torneo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá. El dispositivo se concentrará principalmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo.

La magnitud del evento obliga a una coordinación que va más allá de las policías locales. El plan integra a fuerzas federales, militares y sistemas tecnológicos de vigilancia para anticipar riesgos y responder ante cualquier amenaza. En términos prácticos, se trata de un modelo de seguridad multinivel en el que la prevención, la inteligencia y la reacción operativa se combinan para blindar el evento.

PUEDES LEER: FIFA quedó contenta... se realizarán simulacros, asegura Sheinbaum tras reunión de seguridad

Un despliegue de casi 100 mil elementos

El Plan Kukulcán contempla el despliegue de casi 100 mil efectivos provenientes de distintas instituciones de seguridad. En el operativo participarán elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, corporaciones policiales y personal de seguridad privada, que trabajarán bajo un esquema coordinado.

La estrategia prevé la instalación de tres fuerzas de tarea conjuntas, una en cada ciudad sede del Mundial. Estas unidades concentrarán las capacidades operativas y de inteligencia necesarias para monitorear riesgos, responder a incidentes y coordinar la seguridad durante los partidos y actividades relacionadas con el torneo.

Además, el plan contempla siete agrupamientos adicionales en subsedes, lugares donde las selecciones podrían establecer campamentos de entrenamiento o concentraciones previas a los partidos. En estos puntos también se desplegarán dispositivos de vigilancia y seguridad preventiva.

Vigilancia aérea y defensa del espacio aéreo

Uno de los componentes más relevantes del operativo es la vigilancia del espacio aéreo durante el Mundial. La Secretaría de la Defensa Nacional prepara un sistema de monitoreo que incluirá drones, helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para detectar cualquier actividad irregular, así lo ha dado a conocer el Gral. Román Villalvazo Barrios durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana de este viernes 6 de marzo, desde Zapopan, Jaisco.

Este sistema se apoyará en radares, aeronaves de vigilancia aérea y aviones de intercepción capaces de identificar vuelos no autorizados o comportamientos sospechosos en las inmediaciones de las sedes mundialistas.

Entre las aeronaves utilizadas en ejercicios recientes destacan helicópteros Bell 412, aviones de vigilancia Embraer EMB-145 y aeronaves T-6C+, que pueden realizar tareas de patrullaje, seguimiento e interceptación. En caso de detectar una aeronave irregular, las fuerzas armadas cuentan con protocolos para interceptarla y neutralizar riesgos.

Tecnología, inteligencia y prevención

El Plan Kukulcán no se limita al despliegue físico de fuerzas de seguridad. La estrategia también incluye herramientas tecnológicas de vigilancia, entre ellas drones de monitoreo, sistemas antidrones y equipos especializados para detectar amenazas químicas o biológicas.

Las autoridades también han anunciado simulacros y ejercicios de preparación previos al torneo. Estos entrenamientos buscan evaluar la capacidad de respuesta ante distintos escenarios, desde emergencias médicas hasta incidentes de seguridad en tierra o en el espacio aéreo.

El objetivo central del plan es anticipar riesgos antes de que se conviertan en incidentes, una lógica de seguridad basada en la prevención y el análisis de inteligencia.

Un Mundial bajo vigilancia

El Mundial de 2026 será histórico por varias razones, será el primero con 48 selecciones y el primero organizado de manera conjunta por tres países. En ese contexto, la seguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la preparación del torneo.

Para México, el Plan Kukulcán representa la arquitectura de seguridad que acompañará al evento deportivo más importante del planeta. Un dispositivo que combina presencia militar, tecnología de vigilancia y coordinación internacional con el objetivo de garantizar que el espectáculo del fútbol transcurra sin sobresaltos.

En la práctica, el Mundial no solo se jugará en las canchas. También se desplegará, silencioso pero permanente, en los centros de monitoreo, en los operativos policiales y en el cielo que vigilará cada movimiento sobre las sedes mundialistas. Si el plan funciona como está diseñado, esa vigilancia será precisamente lo que pase desapercibido.

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS: ¡Tú puedes ser la representante de México! Gana el boleto 001 para el Mundial 2026