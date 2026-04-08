Nueva edad mínima de jubilación 2026: El decreto que permite pensionarse antes de los 60 años

El ISSSTE fija el retiro en 56 años para mujeres y 58 para hombres; esta es la nueva edad mínima de jubilación en 2026. Entérate de el decreto que permite pensionarse antes de los 60 años.

Con la más reciente modificación a la Ley del ISSSTE para el régimen Décimo Transitorio se detiene el incremento gradual en la edad de retiro que se venía aplicando cada dos años. Dejando un nuevo tope que permite a los trabajadores del Estado conseguir su pensión completa sin tener que esperarse hasta los 60 años. Por ello, te compartimos todos lo que sabemos sobre la nueva edad mínima de jubilación 2026 y los detalles sobre el decreto que permite pensionarse antes de lo previsto.

¿Cuál es la nueva edad para jubilarse del ISSSTE?

La nueva edad para jubilarse del ISSSTE en 2026 es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres. Este parámetro aplica para quienes se encuentran bajo el régimen del Décimo Transitorio, o sea quienes eligieron mantenerse en el sistema de pensiones modificado en 2007.

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¿Cómo serán las jubilaciones en 2026?

Las jubilaciones en 2026 serán más accesibles gracias a la estabilización de los requisitos de edad establecidos en el Diario Oficial de la Federación. Este año, el proceso de retiro se caracteriza por eliminar los incrementos graduales anteriores, permitiendo que mujeres y hombres se jubilen antes siempre que cumplan con 28 y 30 años de servicio respectivamente. Bajo este esquema, recibirás el 100% de tu sueldo básico de forma íntegra, ya que el ISSSTE tiene la instrucción de procesar los trámites de manera inmediata respetando estas edades reducidas.

¿Cuántos años tengo que tener para jubilarme en 2026?

Como lo mencionamos anteriormente, para jubilarse del ISSSTE en 2026, hay que tener cumplidos 58 años si eres hombre y 56 años si eres mujer. Sin embargo, en el caso del IMSS, necesitas tener 60 años si solicitas la pensión por Cesantía en Edad Avanzada o 65 años si vas por la pensión por Vejez, sin importar si eres hombre o mujer.

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