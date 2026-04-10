Dos incidentes en un mes: Pobladores de Tabasco alertan por contaminación en la Refinería Olmeca

En entrevista con Areli Paz el especialista Ramsés Pech, informó que la Refinería Olmeca de Dos Bocas está en fase de pruebas las cuales deben cumplir con ciertas normas y no ha llegado a su máxima operación, sin embargo, se han presentado continuos problemas que deben mejorarse y buscar sus causas; principalmente lo que se requiere es una ruta de escape ante cualquier incidente de mayor magnitud.

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¿Qué riesgos enfrenta la Refinería de Dos Bocas?

Pech además mencionó que se necesitan mediadores de calidad de aire dentro y fuera de las instalaciones porque en el estado de Tabasco sólo hay un centro de monitoreo y supervisión por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex para saber si se están cumpliendo con las normativas.

“Ustedes vieron por ahí la población como salió, los propios trabajadores que estaban dentro de la refinería, o hay una ruta de salida, en un dado caso que haya un conato más grande de lo que esperemos que nunca suceda”. — Ramsés Pech, especialista

¿Cuál es el estado actual de operación de la refinería?

El especialista señaló que lo que sucedió ayer según la Presidenta posiblemente fue por la temperatura lo que indica que se presentó un mal manejo en la temperatura del coque que se tiene que enfriar para que se pueda solidificar; la coquizadora es parte fundamental y en caso de que este dañada se debe reparar lo que ocasionará retrasos en las pruebas de la refinería.

“Esta refinería es de 340 mil barriles y ahorita sólo está operando 200 mil barriles no alcanzando su plena carga, por ahí vi que habían anunciado que en un solo día llegó a 340 mil barriles, pero esto no significa que ya esté operando en plenitud, porque si dijéramos que está trabajando en plenitud, debería estar trabajando los 365 días hasta esta carga… ahorita lo importante es que la población no llegó, sino la refinería llegó cuando ya estaba la población”. — Ramsés Pech, especialista

¿Qué denuncian los habitantes de la zona?

Ariadna, habitante de Paraíso, Tabasco en entrevista con Areli Paz relató cómo han vivido ella y su familia los últimos incidentes de la Refinería de Dos Bocas y dijo que hace unos días los pobladores advirtieron por un “tipo de gas a ras de suelo” y las autoridades comentaron que era vapor de agua lo cual es alarmante y los mantiene con miedo de que explote u ocurra otro incidente como el del pasado 17 de marzo donde murieron cinco personas.

“Ya son dos incidentes de gran magnitud en menos de un mes y nosotros como personas del municipio, pobladores, la verdad que es un hecho alarmante porque uno está tranquilo y de repente entras a un lugar y sales y ves el humo tan denso y negro y empieza a caer ceniza… al producir ahí, como mencionan, gasolina, diésel y todo eso, pues eso es super flamable”. — Ariadna, habitante de Paraíso, Tabasco

Ariadna dijo que no es bueno que minimicen los incidentes en la refinería porque han muerto personas y la cantidad de contaminación que se liberó a la atmosfera “fue tremenda y terrible”, los olores son muy fuertes y la ceniza le cae a las personas en la piel.

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