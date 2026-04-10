Explosiones en Dos Bocas preocupan a familias por riesgo en escuelas cercanas
La explosión de ayer en Dos Bocas fue percibida desde el centro de Paraíso y generó preocupación por la cercanía de escuelas con la refinería, señala madre de familia.
La explosión Dos Bocas registrada en la refinería ubicada en Paraíso, Tabasco, ha generado preocupación entre habitantes de la zona, luego de diversos incidentes en menos de dos meses que, según vecinos, ponen en riesgo a estudiantes y familias cercanas.
TE PUEDE INTERESAR:Dos Bocas opera con fallas evidentes, ineficiencia y opacidad, asegura experta
Preocupación por seguridad en escuelas
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la señora Cindy Barjau, vecina de la comunidad de Paraíso Tabasco se dijo preocupa por los eventos que han ocurrido en menos de dos meses en la Refinería Dos Bocas y que pone en riesgo a sus hijos y toda la comunidad que asiste a las escuelas de educación básica que colindan con la refinería y son separadas solo por una barda, sin que esto represente ningún tipo de seguridad.
Detalló que el día de ayer un nuevo evento se registro, una explosión e incendio que pudo percibirse desde el centro de Paraíso por su “gran magnitud”.
TE PUEDE INTERESAR: Pemex confirma incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas
Falta de comunicación con autoridades
La madre de tres menores que asisten a estas escuelas, negó que hayan tenido contacto con las autoridades para el plan de reubicación que ya fue solicitado y afirmó “el lunes al regreso de vacaciones nos vamos a sentar los padres de familia para hablar de esta situación”.
Negó que a la fecha exista un canal de comunicación directo con las autoridades de protección de Pemex o con las propias autoridades municipales, en medio de la preocupación por la explosión Dos Bocas.