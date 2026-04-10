Explosiones en Dos Bocas preocupan a familias por riesgo en escuelas cercanas

Accidentes en Dos Bocas preocupan a padres de familia, no hay comunicación con autoridades de ningún nivel y urgen por reubicación de escuelas.

La explosión Dos Bocas registrada en la refinería ubicada en Paraíso, Tabasco, ha generado preocupación entre habitantes de la zona, luego de diversos incidentes en menos de dos meses que, según vecinos, ponen en riesgo a estudiantes y familias cercanas.

Dos meses de incidentes en #DosBocas, cero respuestas



La incertidumbre crece entre los habitantes de #Paraíso, Tabasco, tras un nuevo siniestro registrado en la #RefineríaOlmeca: "Hasta ahorita no tenemos ninguna información sobre qué esté pasando, nada más que fue un incendio… pic.twitter.com/nblQsUC2pb — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 10, 2026

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Preocupación por seguridad en escuelas

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la señora Cindy Barjau, vecina de la comunidad de Paraíso Tabasco se dijo preocupa por los eventos que han ocurrido en menos de dos meses en la Refinería Dos Bocas y que pone en riesgo a sus hijos y toda la comunidad que asiste a las escuelas de educación básica que colindan con la refinería y son separadas solo por una barda, sin que esto represente ningún tipo de seguridad.

Detalló que el día de ayer un nuevo evento se registro, una explosión e incendio que pudo percibirse desde el centro de Paraíso por su “gran magnitud”.

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Falta de comunicación con autoridades

La madre de tres menores que asisten a estas escuelas, negó que hayan tenido contacto con las autoridades para el plan de reubicación que ya fue solicitado y afirmó “el lunes al regreso de vacaciones nos vamos a sentar los padres de familia para hablar de esta situación”.

Negó que a la fecha exista un canal de comunicación directo con las autoridades de protección de Pemex o con las propias autoridades municipales, en medio de la preocupación por la explosión Dos Bocas.