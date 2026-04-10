Campesinos levantan bloqueo en Gobernación tras fallar diálogo

Luego de mantener bloqueados con candados los accesos principales de la Secretaría de Gobernación (Segob), organizaciones campesinas y de transportistas optaron por retirarlos y abandonar el lugar tras no concretarse la mesa de diálogo programada para este viernes.

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¿Por qué se levantó la protesta en Gobernación?

Los inconformes habían condicionado su participación a que al menos 40 integrantes ingresaran a la negociación, lo que generó diferencias con las autoridades federales.

Campesinos realizan bloqueo en Gobernación Ampliar

¿Qué impidió el diálogo con autoridades?

A ello se sumó que grupos campesinos en Sinaloa se negaron a levantar el bloqueo que mantienen en la entidad, situación que, de acuerdo con fuentes de la dependencia, impidió el encuentro con el subsecretario César Yáñez.

🔴Productores del Valle de Mexicali y de otros estados anunciaron la toma de instalaciones de la @SEGOB_mx, tras señalar que no fueron recibidos pese a tener una reunión acordada. Exigen diálogo directo con autoridades para atender la situación del campo.



📸: Sandra Tapia vía… pic.twitter.com/X13nRTCbjF — W Radio México (@WRADIOMexico) April 10, 2026

¿Qué pasará tras el retiro del bloqueo?

Ante la falta de acuerdos, los manifestantes decidieron quitar los candados colocados en los accesos y retirarse de las inmediaciones de la dependencia, dejando sin efecto la protesta en el lugar.

Aunque el diálogo no se concretó, se espera que las mesas de negociación puedan retomarse en próximos días para atender las demandas del sector.

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