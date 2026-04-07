Campesinos pactan diálogo con SEGOB; advierten más bloqueos si no hay acuerdo

En entrevista con Arely Paz el representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, dio a conocer que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para abrir una mesa de diálogo y negociar con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); además negó que partidos políticos los estén manipulando e informó que si no concretan algo continuarán con los bloqueos en México.

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¿Qué acuerdos alcanzaron con el gobierno?

“Lo más cómodo y lo más tonto que pueda haber es decir que son los partidos políticos que están detrás de nosotros. Yo soy de Morena y en todo caso el partido que estuviera detrás de mí sería Morena. Yo fui diputado de Morena. Sí hay una situación política, porque nosotros queremos cambiar la política económica de este país, la política económica del campo”. — Eraclio Rodríguez, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano

¿Qué demandas plantean los productores?

El representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano señaló que muchos de los temas tienen que dialogarse con la Secretaría de Economía como las importaciones desleales que hacen con todos los granos básicos y el manejo de la economía en el campo que cada día tiene mayor afectación por lo cual debe haber un cambio en la política económica hacia el medio rural en este gobierno.

“Yo le digo a la Presidenta, si tiene pruebas de que ya les acabó de pagar la totalidad de los adeudos que desde el 2023 tiene el Estado mexicano con los agricultores de Sonora, de Sinaloa, de Mexicali, de Chihuahua, que me tape la boca…. yo no quiero hablar con ella, porque al final de cuentas ella no tiene ni la capacidad ni el conocimiento para tratar el tema del campo, para eso tiene secretarios, y los secretarios tienen que hacer su papel y tienen que cumplir sus funciones, y si no lo pueden hacer, pues que cierren el changarro y se vayan”. — Eraclio Rodríguez, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano

El acuerdo es… que se mantiene la mesa de diálogo. https://t.co/3iVYxVFrSs — Areli Paz (@AreliPaz) April 7, 2026

Rodríguez mencionó que reclaman actos de gobierno que no tienen ningún costo, que simplemente regulan el comercio y la distribución de alimento en el país. No es posible que les sigan regalando el dinero a los productores para que les vendan su producto barato a Minsa, Maseca o Verde Valle, grandes acaparadores de alimentos.

“Nosotros estamos en contra de esos subsidios y eso es lo que no dicen los del gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo en que se siga regalando dinero para que se sigan beneficiando las grandes empresas”. — Eraclio Rodríguez, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano

📌Integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano llegan a un acuerdo con la @SEGOB_mx.#AlAire | Heraclio Rodríguez, representante del FNRCM, en #AsíLasCosasConLoret.



🎙️Con @AreliPaz.

🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/IGAAcll72q — W Radio México (@WRADIOMexico) April 7, 2026

¿Qué denuncias hicieron sobre operativos y protestas?

Denunció que el actual gobierno es represor al igual que el PRI y el PAN cuando no tienen elementos para debatir y dio a conocer que ayer en Ciudad Juárez la policía municipal intervino en el bloqueo y desalojo a los transportistas; en Tlaxcala detuvieron y golpearon a sus compañeros que estaban en el Arco Norte; en Zacatecas una empresa cervecera contrato a un grupo de choque para un enfrentamiento; y en Veracruz también fueron desalojados.

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