CDMX se prepara para el Primer Simulacro Nacional 2026: todo lo que debes saber

Este 18 de febrero habrá simulacro en la Ciudad de México y el Área Metropolitana del Estado de México

La Ciudad de México se encuentra lista para llevar a cabo el Simulacro Nacional 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante desastres naturales.

La cita es este miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana, momento en el que se activarán los protocolos de emergencia bajo una hipótesis de sismo de gran magnitud que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la ciudadanía y las autoridades.

¿Cuál es la hipótesis del sismo para el simulacro?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, detalló que el escenario planteado es un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Tendría una percepción fuerte en la zona centro y lacustre del Valle de México, mientras que en las zonas de loma se sentiría de forma moderada, lo que obliga a una coordinación precisa entre todos los niveles de gobierno.

RECIBIRÁS ALERTA EN TU CELULAR DURANTE EL SIMULACRO EN CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO 📱🚨



Este 18 de febrero a las 11:00 h participa en el simulacro en Ciudad de México y Estado de México. Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 km de Pinotepa… pic.twitter.com/TmrCGEcHEK — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 17, 2026

¿Cómo se difundirá la alerta del simulacro?

El alertamiento se difundirá de manera masiva a través de los 13 mil 987 altavoces del C5, así como por estaciones de radio y canales de televisión.

Myriam Urzúa destacó que nuevamente se empleará la tecnología de cell broadcast, enviando un mensaje de texto directamente a los teléfonos celulares de la población para avisar sobre el inicio del simulacro, para garantizar que la mayor cantidad de personas posible esté al tanto del ejercicio y pueda reaccionar a tiempo conforme a sus planes de evacuación.

Hasta el momento, se han registrado cerca de 32 mil 500 inmuebles para participar, de los cuales 21 mil están en la Ciudad de México, y más de 11 mil en el Estado de México, lo que significa que aproximadamente 6 millones de personas se sumarán de forma voluntaria para evaluar el funcionamiento del Plan de Emergencia Sísmica.

