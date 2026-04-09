Registro Techos Solares Bienestar 2026: Así puedes ahorrar hasta el 70% en el recibo de luz

Si vives en la capital de Sonora, podrás inscribirte al programa que te ayuda a generar tu propia energía y bajarle al costo de tus facturas mensuales. Este programa busca aprovechar el sol para que las familias gasten mucho menos en electricidad cada bimestre. A continuación, checa los detalles del registro a Techos Solares para el Bienestar 2026 y mira cómo puedes ahorrar hasta el 70% en el recibo de luz.

¿Qué es el programa techos solares para el Bienestar?

El programa Techos Solares para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México diseñada para apoyar a las familias en zonas de altas temperaturas. Consiste en la instalación de un Sistema Fotovoltaico (SFV) en tu vivienda, lo que te permite generar tu propia energía limpia.

El objetivo es lograr una reducción de hasta el 70% en tu recibo ante la CFE.

¿Cuáles son los requisitos de techos solares para el bienestar?

Los requisitos de techos solares para el bienestar son:

Ser usuario de tarifa doméstica

Contar con identificación oficial

CURP y recibo de luz vigente.

Es indispensable comprobar la propiedad de la vivienda y registrar un consumo mensual de entre 400 kWh y 1,500 kWh durante el bimestre de julio y agosto.

Considera que se le dará prioridad a jefas de familia, adultos mayores de 65 años o personas con discapacidad.

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¿Cómo es el registro a Techos Solares para el Bienestar?

El registro en techos solares para el bienestar se realiza en línea a través del portal techosolarbienestar.energia.gob.mx. Tras ingresar y ser preseleccionado, el proceso sigue estos pasos:

Visita técnica y social: Personal de la Secretaría del Bienestar y técnicos especializados realizarán diagnósticos en tu domicilio.

Instalación: Una vez validados los estudios, se procede al montaje de los paneles en tu vivienda.

Interconexión: La CFE conecta el sistema a la red y el beneficiario firma el contrato con FIPATERM.

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