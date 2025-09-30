¿Quién era Miguel Ángel de la Mora? El dueño de ‘Micky Hair Salon Masaryk’

Miguel Ángel de la Mora era un estilista reconocido en el mundo de las influencers y artistas, era dueño de un local llamado ‘Micky Hair Salón’ ubicado en Masaryk, Polanco, CDMX. Este estilista fue privado de la vida el pasado lunes 29 de septiembre, por lo que te contamos cómo sucedió todo y quién era este chico.

Miguel Ángel de la Mora 'Micky's Hair Salon Masaryk' Ampliar

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora?

Nacido en Guadalajara Jalisco, Miguel Ángel de la Mora era un estilista famoso entre artistas e influencers. Él llegó a colaborar con famosas como Angela Aguilar y Kenia Os.

De acuerdo con su información pública, se dice que el estilista era el propietario del local Micky Hair Salón, ubicado en Masaryk, Polanco, CDMX, una de las zonas de la capital más exclusiva. En sus redes sociales tenía alrededor de casi 170 mil seguidores, y en ellas se desenvolvía poniendo contenido relacionado a la belleza, cuidado personal y estilismo.

Se sabe que Miguel Ángel de la Mora tenía apenas 28 años y habría denunciado amenazas por un sujeto que lo estaba extorsionando tratando de intimidarlo o molestarlo, sin embargo, el pasado lunes 29 de septiembre, fue atacado directamente afuera de su local.

Miguel Ángel de la Mora 'Micky's Hair Salon Masaryk' Ampliar

¿Por qué asesinaron a Miguel Ángel de la Mora?

De acuerdo con diversas pruebas, se dice que Miguel Ángel de la Mora, fue asesinado por dos sujetos que lo atacaron con arma de fuego y huyeron del lugar en una motocicleta. El famoso reportero C4 Jiménez, presentó pruebas en su cuenta de X (antes twitter) que el estilista presentó una denuncia en contra de un sujeto del cual solo se sabe su nombre ‘Eduardo’ que está ligado al crimen organizado, que lo intimidaba y amenazaba.

Finalmente, solo se le pidió una multa de 20 días de salario mínimo vigente en caso de que esto siguiera.

Desafortunadamente el lunes 29 de septiembre, Miguel Ángel de la Mora fue asesinado con un arma de fuego afuera de su local en Masaryk y los responsables huyeron del lugar. Aún quedan muchas dudas por resolver al respecto, por lo que habrá que esperar la reacción de las autoridades correspondientes para saber la información oficial.