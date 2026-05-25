Hoy No Circula 25 de mayo: ¿Qué autos descansan este lunes en CDMX y Edomex para evitar multa?( Getty Images )

Si ya tienes actividades programadas para este 25 de mayo, el primer paso es verificar si tu vehículo tiene permitido transitar libremente por la Zona Metropolitana. El programa Hoy No Circula continúa vigente con el objetivo de controlar las emisiones contaminantes durante esta temporada de altas temperaturas.

Evita multas innecesarias y que tu auto termine en el depósito vehicular. Aquí te presentamos los detalles de las restricciones, que operan de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este lunes?

Según los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito hoy son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente el 25 de mayo?

Los autos que están exentos de estas limitaciones y pueden transitar sin temor a infracciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que perderás para liberar tu vehículo del depósito vehicular.