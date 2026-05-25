Por qué tu recibo de la CFE llegó tan alto si ya empezó la tarifa de verano 2026

Usuarios reportan recibos de la CFE más altos aunque ya inició la tarifa de verano 2026 en Sinaloa, debido a que se hicieron antes de que aplicara el beneficio.

Si tu recibo de la CFE llegó más alto de lo normal, aunque ya empezó la tarifa de verano 2026, no eres el único. Miles de usuarios están viendo cobros elevados justo cuando esperaban el descuento por calor extremo, y la razón no es un error.

El problema está en cómo y cuándo se factura el consumo, no en el subsidio en sí. Aunque la tarifa de verano de la CFE en este 2026 ya está vigente en Sinaloa, muchos recibos siguen incluyendo kilowatts consumidos antes de que el descuento entrara en operación. Aquí te explicamos desde cuándo aplica el subsidio, a quién beneficia y todo lo que debes de saber al respecto de lo que ya respondió el organismo.

¿Cuándo empezó la tarifa de verano de la CFE en 2026?

La tarifa de verano de la CFE en 2026 fue anunciada oficialmente en marzo de 2026, como cada año, para apoyar a las viviendas ubicadas en zonas con temperaturas elevadas.

Este esquema amplía los rangos de consumo subsidiados, lo que permite pagar menos por cada kilowatt-hora consumido. El anuncio no significa que el descuento se aplique de inmediato, ya que depende del calendario oficial por estado y del ciclo de facturación de cada usuario.

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¿Cuándo inicia el subsidio de verano 2026 en Sinaloa?

En Sinaloa, la tarifa de verano CFE 2026 aplica del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

Durante este periodo:

El subsidio está dirigido a usuarios domésticos de bajo consumo.

Aplica en las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F.

El ahorro puede ser de hasta 60%, dependiendo de la temperatura media registrada en cada municipio.

Es decir, solo el consumo generado dentro de esas fechas debe cobrarse con descuento.

¿Por qué parece que la CFE cobra de más aunque la tarifa de verano ya inició?

La CFE explicó que el cobro elevado se debe a un desfase en el periodo de facturación, no a un error en la tarifa. En la mayoría de los casos:

Los recibos emitidos en mayo incluyen consumos de marzo y abril.

En esos meses el subsidio todavía no estaba activo, aunque el calor ya obligaba a usar más energía.

Por eso, ese consumo se cobra a precio regular, sin descuento de verano.

El verdadero impacto del subsidio de la tarifa de verano CFE 2026 en Sinaloa suele reflejarse hasta el siguiente recibo completo, cuando todo el consumo ya entra en el periodo con descuento.

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