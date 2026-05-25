Tarjeta Dorada Bienestar ofrece 50% de descuento en licencia de conducir para estas personas

La Tarjeta Dorada Bienestar permite pagar solo la mitad del costo de la licencia de conducir, pero el beneficio aplica bajo ciertas condiciones en Guerrero.

Un apoyo poco conocido para adultos mayores está generando interés porque reduce a la mitad el costo de un trámite súper importante. La Tarjeta Dorada Bienestar ofrece un 50% de descuento en la licencia de conducir, pero el beneficio no aplica para todos.

Este programa forma parte de la política de bienestar hecha para personas adultas mayores y concentra distintos descuentos en servicios y trámites oficiales. Aquí te explicamos quiénes pueden acceder, qué se necesita y qué otros beneficios incluye esta tarjeta.

¿Qué se necesita para tramitar la tarjeta dorada?

Lo que se necesita para tramitar la tarjeta dorada es presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y la CURP actualizada. También es obligatorio llenar el formulario de solicitud y firmar la autorización para el uso de datos personales.

¿Dónde se tramita la tarjeta dorada bienestar?

El trámite se realiza de manera presencial en el módulo del programa ubicado en calle Francisco I. Madero número 22, colonia Centro, código postal 39000, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

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¿Quiénes tienen acceso al 50% de descuento en la licencia de conducir?

Quienes tienen acceso al 50% de descuento en la licencia de conducir son los adultos mayores que cuenten con la Tarjeta Dorada Bienestar o que estén en proceso de tramitarla, siempre que vivan o residan en el estado de Guerrero y tengan más de 60 años.

Este beneficio no aplica fuera del estado, por lo que solo aplica para personas inscritas en este programa estatal de bienestar.

¿Cuáles son los descuentos de la tarjeta dorada?

Además del 50% de descuento en la licencia de conducir, la Tarjeta Dorada Bienestar ofrece:

50% de descuento en el pago anual del predial

50% de descuento en el pago anual o mensual del agua y alcantarillado

35% de descuento en la tenencia vehicular

30% de descuento en trámites del Registro Civil

30% de descuento en el Registro Público de la Propiedad

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