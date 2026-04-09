¿Afores en riesgo por la inversión de infraestructuras con la nueva ley que permite usar ahorros?

Mx - Esto es lo que dice la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica sobre las Afores

En los últimos días, el tema de las Afores volvió a generar preocupación entre trabajadores en México. Todo surgió a partir de la aprobación de una nueva ley que busca impulsar la inversión en infraestructura estratégica, lo que llevó a muchos a preguntarse si su dinero para el retiro podría estar en riesgo.

La conversación no es menor, ya que las Afores concentran el ahorro de millones de personas en el país. Por eso, cualquier cambio en la forma en que se invierte ese dinero suele generar dudas, confusión y hasta desinformación.

¿Qué son las Afores y por qué importa este tema?

Las Afores son instituciones financieras que administran el dinero que ahorras para tu retiro a lo largo de tu vida laboral. Ese dinero no se queda “guardado”, sino que se invierte en distintos instrumentos con el objetivo de generar rendimientos y hacer crecer tu ahorro.

Por eso, cada vez que se habla de cambios en las reglas de inversión, es normal que surjan inquietudes. Al final, se trata de recursos que millones de personas esperan utilizar en el futuro, por lo que la confianza en el sistema es clave.

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¿Qué dice la nueva ley de inversión?

La nueva legislación tiene como objetivo impulsar proyectos de infraestructura en México, como carreteras, energía, transporte o desarrollo urbano, a través de esquemas de inversión mixta, es decir, con participación tanto del gobierno como del sector privado.

En este contexto, las Afores aparecen como posibles inversionistas dentro de estos proyectos. Esto significa que podrían destinar una parte del dinero que administran a financiar este tipo de obras, siempre bajo ciertos lineamientos.

Sin embargo, es importante entender que esto no es completamente nuevo. Desde hace años, las Afores ya tienen permitido invertir en infraestructura como parte de su estrategia para diversificar riesgos y buscar mejores rendimientos.

Mx - Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica / Nora Carol Photography Ampliar

¿Tu dinero está en riesgo?

La respuesta corta es: no hay un riesgo inmediato ni un cambio radical en las reglas.

Lo que han explicado autoridades y especialistas es que esta nueva ley no obliga a las Afores a invertir en proyectos específicos. Cada administradora sigue tomando decisiones con base en criterios financieros, buscando siempre el mejor balance entre seguridad y rendimiento.

Además, existen límites claros sobre cuánto dinero se puede destinar a este tipo de inversiones, y estos no cambiaron con la nueva legislación. También hay supervisión constante por parte de autoridades financieras, lo que añade un nivel adicional de control.

En otras palabras, tu dinero no está siendo “tomado” ni utilizado sin regulación. Sigue estando en tu cuenta individual y bajo reglas establecidas.