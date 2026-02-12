¿Ir al cine aumenta tu Afore? Así funciona Ahorro con Beneficio
El ahorro Afore puede incrementarse con compras como boletos de cine; por cada entrada adquirida con Ahorro con Beneficio se depositan 20 pesos directos a la cuenta individual, compartió la vicepresidenta de vinculación en Amafore, María Nieves Lanzagorta
¿Si voy al cine o a un concierto crece mi Afore? Amafore te dice cómo
El ahorro Afore es sencillo, solo hay que dedicarle 15 minutos para bajar la aplicación AforeMóvil, que te permite domiciliar los pagos o compras que realices con la opción de Ahorro con Beneficio, por ejemplo, ir al cine o a un concierto son acciones que pueden darte rendimientos, explicó la vicepresidenta de vinculación en Amafore, María Nieves Lanzagorta.
En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, detalló que con el ahorro domiciliado desde el momento en que te llegue el pago por nómina puedes decidir el ahorro quincenal o mensual que mientras más joven lo inicies te dará más rendimientos, como un hábito de ahorro que es casi imperceptible porque el dinero no pasa por tus manos y el ahorro es inmediato.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo invierten los recursos las AFORE?
¿Cómo funciona Ahorro con Beneficio en tu Afore?
Detalló que la opción Ahorro con Beneficio brinda a los usuarios tremenda cantidad de servicios y productos debido a los convenios con cines, telefonía celular, tiendas en línea entre otros. Ejemplo de esto, dijo, es ingresar a la sección de gana ahorro, eliges el cine, la película, horario y tipo de sala comprar tus boletos y te cuesta lo mismo que vas a pagar en la taquilla, con la diferencia de que a través de la página, te dan un código que cambias en la taquilla y por cada boleto, tu ahorro es de 20 pesos que van directo a tu Afore.
El hábito del ahorro en tu Afore es muy conveniente, pues de acuerdo con María Nieves con una inversión de 2 mil pesos a tu afore, en 25 año se convierten en 25 mil cuando llegues al retiro, van a estar invertidos 40 años, por lo que entre más joven comiences tu ahorro, este crece más.
TE PUEDE INTERESAR:
¿Qué beneficios fiscales tiene el ahorro voluntario?
Otro beneficio, dijo es que si presentas una declaración anual en abril, ese ahorro es deducible, por lo que también tendrás una devolución por el dinero que ahorras en tu Afore.
Y aunque el ahorro de Afore nos puede sacar de apuros, en el caso de solicitar alguna cantidad por desempleo, lo recomendable es regresar ese dinero a tu cuenta cuando tengas empleo, devolver lo solicitado más los rendimientos para que tu ahorro voluntario no tenga descuento y que las semanas cotizadas al momento de jubilarte no se vean reducidas.