Verificación en Edomex 2026: Estos autos con engomado rojo hacen gratis el trámite en abril

Los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos registrados para personas con discapacidad no pagan en la Verificación en Edomex 2026.

Durante este mes de abril, los dueños de vehículos en el Estado de México deben cumplir con el trámite, pero no todos los conductores están obligados a pagar por él. Existen casos donde, por las características del auto o la condición del propietario, el proceso se realiza sin costo alguno, lo que representa un ahorro al bolsillo antes de que termine el primer semestre del año. Si te toca acudir al verificentro en estos días, checa esta información sobre la verificación en Edomex 2026 y conoce cuáles son los autos con engomado rojo que hacen gratis el trámite en abril.

¿Cuándo me toca verificar Edomex 2026?

Te toca realizar la Verificación Edomex 2026 durante los meses de marzo y abril si tu vehículo tiene engomado rojo y el último dígito numérico de las placas de circulación es 3 o 4.

El periodo cierra el 30 de abril, pero te recomiendo no esperar a la última semana porque el sistema de citas suele saturarse.

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¿Que autos con engomado rojo verifican gratis en Edomex?

Los vehículos con engomado rojo que verifican gratis en el Edomex son aquellos que cuentan con el holograma Exento, que aplica solo para autos eléctricos e híbridos, y aquellos que portan la Constancia tipo “D” por Discapacidad.

Toma en cuenta que, aunque no pagues el costo de la revisión de emisiones, debes llevar tu documentación vigente y tramitar tu constancia ante las autoridades correspondientes para hacer válido este beneficio de la verificación vehicular en Edomex 2026.

¿Cuánto cuesta verificar en Edomex 2026?

Los costos para este periodo dependen del holograma que obtenga tu vehículo tras la prueba de emisiones:

Holograma 00: $1,197 pesos.

Holograma 0: $610 pesos.

Holograma 1 y 2: $469 pesos.

Exento voluntario: $630 pesos.

¿Qué pasa si no verifico a tiempo Edomex 2026?

Si se te pasa la fecha límite del 30 de abril, no podrás circular y te harás acreedor a una multa por verificación extemporánea que asciende a $3,519 pesos.

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