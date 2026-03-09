Utilidades 2026: Calendario oficial de pago y la lista de quiénes sí reciben el reparto

El reparto de utilidades en 2026 será del 1 de abril al 30 de mayo para quienes trabajan en una empresa; mientras que, si trabajas para una persona física, será del 1 de mayo al 29 de junio. Checa la lista de quiénes sí reciben el pago.

El reparto de las utilidades generadas por las empresas durante el último año es un derecho irrenunciable que brinda un respiro a la economía de muchas familias mexicanas. Sin embargo, debido a que los plazos varían dependiendo de si el empleador es una empresa o una persona física, es normal que haya confusiones sobre la fecha del depósito. Por ello, te compartimos lo que debes de saber sobre las utilidades 2026, el calendario oficial de pago y la lista de quiénes sí reciben el reparto.

¿Cuándo pagan las utilidades en 2026?

Las utilidades se pagan en las siguientes fechas de 2026:

Del 1 de abril al 30 de mayo de 2026 si trabajas para una persona moral. (empresa)

si trabajas para una persona moral. (empresa) Del 1 de mayo al 29 de junio de 2026 si trabajas para una persona física.

¿Cómo saber si me tocan utilidades en 2026?

Para saber si te tocan utilidades en 2026, el requisito principal es haber laborado al servicio de un patrón. Y no importa si ya no trabajas ahí, siempre y cuando cumplas con los siguientes perfiles:

Trabajadores de planta y eventuales: Aquellos que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior.

Aquellos que hayan laborado al menos durante el año fiscal anterior. Ex-trabajadores: Si renunciaste o te despidieron, pero cumpliste con los días mínimos, tienes derecho a cobrar tu parte

Si renunciaste o te despidieron, pero cumpliste con los días mínimos, tienes derecho a cobrar tu parte Personal en activo que siguen en la nómina actual.

que siguen en la nómina actual. Personas con incapacidad temporal, madres con licencia de maternidad y padres que hayan solicitado su permiso de paternidad se consideran como trabajadores en servicio activo.

¿Cuánto es de utilidades en 2026?

Por ley, las empresas deben repartir el 10% de sus utilidades netas anuales entre sus trabajadores. Este monto se determina con base en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) presentada ante el SAT. El pastel se divide en dos rebanadas iguales:

50% por días trabajados: Se reparte proporcionalmente según los días que cada empleado laboró en el año, sin importar el sueldo. 50% por salarios devengados: Se distribuye en proporción al monto de los salarios percibidos por cada trabajador durante el año.

¿Cuándo se aplican los 90 días de utilidades en México?

Existe un tope para que el reparto sea más justo. Según el Artículo 127, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, el monto de tu participación tendrá un límite máximo de:

Tres meses de tu salario actual.

actual. O el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

La ley dice que se te debe aplicar el monto que resulte más favorable para ti como trabajador. Si el cálculo por el 10% de la empresa supera estos topes, se aplican los límites mencionados; si es menor, recibes lo que resulte del cálculo base.

