Testimonio revela uso de misma jeringa en sueros vitaminados en clínica de Hermosillo, Sonora

Julio Gaxiola compartió en entrevista con Areli Paz su experiencia tras aplicarse sueros vitaminados por el que murieron ocho personas en Hermosillo, Sonora y dijo que todos los preparaban con la misma jeringa de aproximadamente 50 mililitros, con la cual succionaban las sustancias y las inyectaban al suero.

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¿Cómo se preparaban los sueros en la clínica?

“Cuando el médico en cuestión que están buscando en este momento, me preparó el suero, lo preparó enfrente de mí, yo le pregunté qué contenía, que le había agregado, y él me dijo que todas las vitaminas… a excepción de la K y complejo B, y a mí lo que me llamó la atención, es que, con una misma jeringa, al parecer, preparaba todos los sueros de todos los pacientes”. — Julio Gaxiola

#AlAire | Julio Gaxiola, nos compartió su experiencia tras aplicarse sueros vitaminados por el que murieron 8 personas, en #AsíLasCosasConLoret.



🔴Señala diversas “red flags” que le generaron desconfianza durante sus visitas al consultorio donde suministraban suero en… pic.twitter.com/fMcxBzi4Fq — W Radio México (@WRADIOMexico) April 8, 2026

¿Qué irregularidades detectó el paciente?

Gaxiola quien se aplicó el suero en tres veces directamente en la clínica mencionó que la última ocasión cuando ya no quiso volver fue porque se quedó dormido y al despertar ya se había terminado y tuvo un retorno de sangre por el catéter.

“Tengo entendido que es peligroso, una señora que estaba en una silla junto a mí me dijo despiértate, porque se te está llenando de sangre, y tuve que hablarle a una enfermera, que, por cierto, no me hacía mucho caso, y en ese momento, dije, ya no vuelvo”. — Julio Gaxiola

¿Por qué recurrió a este tratamiento?

Señaló que se aplicó el suero vitaminado por petición de familiares debido a que enfrenta problemas de salud físicos y emocionales y en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Sonora las citas eran muy largas y en ocasiones no hay medicamentos lo que ocasionó que buscaran alternativas.

“Familiares me acompañaron a esa primera cita, yo no me quería ver, pues, como el testarudo malagradecido que no acepta la ayuda, y finalmente, pues, continué con el proceso... de hecho en esa primera vez que me canalicé me tuve que ir a mi casa conectado con el suero, en este momento, acabo de encontrar el recipiente, de hecho, con el líquido todavía, entonces, sí, muchas banderas rojas, la verdad”. — Julio Gaxiola

Gaxiola no ha tenido la oportunidad de contarle a las autoridades y duda si sería pertinente entregar el recipiente que todavía tiene porque quizá piensen que fue manipulado o contaminado.

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