Rescatan al primero de cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe en Sinaloa
José Alejandro Cástulo Colín de 44 años es el primer minero rescatado con vida de la mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, Sinaloa, las labores de brigadistas continúan en la zona.
Este lunes desde redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, informó sobre el rescate del primero de los cuatro mineros que permanecían atrapados luego del colapso de la mina Santa Fe en Sinaloa.
José Alejandro Cástulo Colín de 44 años es el primer minero de cuatro que ha sido rescatado con vida, pero con signos de deshidratación, por lo que fue trasladado para su atención médica.
De acuerdo con el comunicado, fue a las 00:25 horas de este lunes que el minero fue rescatado luego de 100 horas de labor ininterrumpida de las diversas brigadas de emergencia que se dieron cita en el lugar, ubicado en el municipio de El Rosario.
La comisionada de Protección Civil federal, Laura Velásquez Alzúa, informó que fue el minero…. Quien este día fue rescatado y se espera que sus compañeros también puedan ser extraídos en próximas horas.
Cabe mencionar que para las labores de rescate más de 300 rescatistas han colaborado en turnos continuos para la localización de los mineros.
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