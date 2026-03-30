Rescatan al primero de cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe en Sinaloa

Un minero de 44, es el primero de los cuatro que permanecían atrapados en la mina Santa Fe que fue rescatado la madrugada de este lunes 30 de marzo en Sinaloa.

Este lunes desde redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, informó sobre el rescate del primero de los cuatro mineros que permanecían atrapados luego del colapso de la mina Santa Fe en Sinaloa.

🔗 #ComunicadoCNPC:



𝗥𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/c96zQKRnbB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 30, 2026

José Alejandro Cástulo Colín de 44 años es el primer minero de cuatro que ha sido rescatado con vida, pero con signos de deshidratación, por lo que fue trasladado para su atención médica.

De acuerdo con el comunicado, fue a las 00:25 horas de este lunes que el minero fue rescatado luego de 100 horas de labor ininterrumpida de las diversas brigadas de emergencia que se dieron cita en el lugar, ubicado en el municipio de El Rosario.

La comisionada de Protección Civil federal, Laura Velásquez Alzúa, informó que fue el minero…. Quien este día fue rescatado y se espera que sus compañeros también puedan ser extraídos en próximas horas.

Cabe mencionar que para las labores de rescate más de 300 rescatistas han colaborado en turnos continuos para la localización de los mineros.

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Durante la madrugada se fortaleció la planeación operativa en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, con la definición de un plan de trabajo que permite continuar las labores de rescate de forma segura. pic.twitter.com/ucHgULeNIG — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 29, 2026

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