Es inconstitucional el fallo de la Corte que permite a la UIF congelar cuentas: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, rechazó tajante el fallo de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar las cuentas bancarias a las empresas o personas con sospechas de lavado de dinero.

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¿Por qué consideran inconstitucional el congelamiento de cuentas?

La legisladora del PAN consideró inconstitucional esa resolución, pues la Carta Magna prohíbe ejecutar la inmovilización de las cuentas bancarias sin orden judicial, lo cual es inaceptable, porque en el caso de que la UIF le congele cuentas a un empresario por simples sospechas de lavado de dinero afectaría no solo a él sino a los empleados de su empresa que se quedarían sin recibir su salario, mientras se resuelve si dicha compañía incurrió o no en un delito.

“Es imposible compartir la definición que ha tomado la Suprema Corte de Justicia, bloquear o inmovilizar las cuentas sin que hay una resolución judicial claramente viola la Constitución, lo digo como abogada, si lo vemos desde el punto de vista de un trabajador a quien su jefe, al dueño de la empresa, le detiene, le inmovilizan o le congelan las cuentas, el impacto va a ser para los trabajadores, porque no van a poder cobrar su quincena, o la otra, o la otra”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Hoy discutiremos el Plan B en la Cámara de @Mx_Diputados. Garantizo un debate amplio y plural para que todos los grupos parlamentarios argumenten y defiendan sus posiciones.



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¿Qué comparaciones hizo la oposición sobre este fallo?

Kenia López Rabadán comparó esta resolución con la prisión preventiva oficiosa, que primero te detienen y luego te investigan a ver si cometiste o no un delito.

¿Qué postura tienen otros legisladores?

En contraste, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo respaldar a la Corte en su resolución que va contra los delincuentes que lavan dinero ilícito, dijo que si los empresarios no han cometido ningún delito no deben preocuparse

“Es una decisión de la Suprema Corte de Justicia que nosotros respetamos. Creo que está orientada a combatir el <b>crimen organizado</b>, a combatir ilícitos y a combatir el <b>lavado de dinero</b>. Respeto la decisión de la Corte. No tenemos ningún problema”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados

El zacatecano consideró que este fallo es una decisión trascendental de la Suprema Corte.

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