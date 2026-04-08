Feria del Taco CDMX: ¿Dónde y cuándo se celebra la mega taquiza de suadero, pastor y los de canasta?

Tacos al pastor, suadero y más: así será la Feria del Taco en CDMX. Getty Images

Si eres fan de los tacos, este plan te va a interesar. La Feria del Taco en Cuajimalpa regresa como uno de los eventos gastronómicos más esperados en la Ciudad de México, ideal para lanzarte con amigos o familia a una auténtica “mega taquiza”.

¿Dónde y cuándo será la Feria del Taco en Cuajimalpa?

La sede tradicional es la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, ubicada sobre avenida Juárez, un punto céntrico y de fácil acceso para los asistentes.

En ediciones anteriores, este espacio se ha convertido en un verdadero paraíso del antojo, con puestos de comida, música en vivo y actividades culturales.

Y los días donde podrás ir a comer unos ricos tacos serán el 15, 16 y 17 de mayo del 2026.

¿Qué tacos habrá en la feria?

Prepárate porque aquí hay de todo. Desde los clásicos que nunca fallan hasta opciones más elaboradas:

Tacos al pastor

Suadero y bistec

Carnitas y barbacoa

Tacos de canasta

Especialidades como alambre o campechanos

Además, el evento suele reunir a taquerías locales, lo que también impulsa la economía de la zona.

No todo es comida. La Feria del Taco también incluye música en vivo, espectáculos culturales y hasta concursos para elegir al mejor taco, lo que convierte la experiencia en algo mucho más completo.

La entrada es gratuita, pero cada visitante paga lo que consuma, por lo que puedes armar tu recorrido taquero a tu ritmo.