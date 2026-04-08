¿Cuándo paga el SAT el saldo a favor? Este es el plazo oficial en 2026

Saldo a favor SAT 2026: cuánto tarda la devolución y fecha máxima de pago. Getty Images

Si ya presentaste tu Declaración Anual 2026 y te salió saldo a favor, seguro te estás haciendo la misma pregunta: ¿cuándo me deposita el SAT?

La buena noticia es que sí hay un plazo oficial, pero también hay tiempos reales que debes considerar.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el plazo máximo legal para devolverte tu dinero es de hasta 40 días hábiles después de que presentas correctamente tu declaración.

Esto significa que, si hiciste tu trámite en abril (que es el periodo oficial para personas físicas, del 1 al 30 de abril), podrías recibir tu dinero incluso hasta junio.

Pero hay buenas noticias: puede llegar antes

En la práctica, el depósito suele tardar mucho menos.

Si tu declaración está correcta, sin errores y con tu CLABE bien registrada, el SAT puede hacer la devolución en un promedio de 5 a 15 días hábiles.

Incluso hay casos donde el dinero cae en menos de una semana, especialmente si presentas tu declaración en los primeros días de abril.

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¿Por qué se puede retrasar?

No todos reciben el dinero rápido. El SAT puede tardar más si:

Detecta inconsistencias en tus datos

Hay errores en deducciones o facturas

Tu cuenta CLABE está mal registrada

Tu caso pasa a revisión manual

En estos escenarios, el proceso puede acercarse al límite de los 40 días o incluso extenderse si te piden información adicional.

Entonces, ¿cuál es la fecha límite real?

No hay un día exacto para todos.

La clave es esta: El SAT tiene hasta 40 días hábiles desde que envías tu declaración para pagarte.

Si todo está bien en tu declaración, podrías recibir tu saldo a favor en cuestión de días, pero legalmente el SAT tiene hasta casi dos meses para hacerlo.

Así que si aún no cae, tranquilo: todavía puede estar dentro del plazo.