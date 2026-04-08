Bankaool reconoce solidez de la economía mexicana y crece con bancarización híbrida

Con números alentadores, Bankaool busca continuar con el crecimiento de la bancarización en México bajo su formato híbrido con el que afirma su director general, “se hacen trajes a la medida”.

La economía en México es sólida, sin embargo, México es un país poco bancarizado y es ahí en donde está el espacio de crecimiento para la banca, afirmó Juan Antonio Pérez-Simón, quien compartió las cifras de crecimiento de Bankaool, que logró un aumento en la bancarización de personas físicas con actividad empresarial del 269%; en personas morales 121% y en inversiones 847%, en comparación con el 2025; reflejo del “buen funcionamiento del modelo híbrido”.

¿Banca digital o física?



El éxito radica en la adaptabilidad: "Este modelo híbrido a nosotros nos ha funcionado muy bien, estos números se dan en reflejo a este modelo (...) La parte empresarial pone mucho más énfasis en ver una sucursal porque les da más seguridad" Juan Antonio… pic.twitter.com/X591tZYRb4 — W Radio México (@WRADIOMexico) April 8, 2026

Expansión de sucursales y modelo híbrido

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W, el director general de Bankaool, afirmó que el modelo híbrido está dando muy buenos resultados por ello adelantó “estamos en medio de un proceso de subasta para la adquisición de alrededor de 50 sucursales de CI Banco, lo que permitirá sumar éstas a las 10 propias que serán aperturadas en plazas como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Veracruz, entre otras.

Estas sucursales, dijo se sumarán a la aplicación de Bankaool para el acceso a una cuenta sin pisar sucursal, principalmente para el mundo joven y en el caso de los clientes de banca empresarial aseguró “tenemos un traje a la medida” con la seguridad que les puede brindar el pisar sucursal.

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Financiamiento a pymes y sectores productivos

Refirió que desde Bankaool, la banca es mucho más flexible, ejemplo de ello es la línea de crédito que se está trabajando con FIRA para el sector agro, el FIFOME, para el sector minero, por lo que afirmó estamos trabajando para acercarnos a las pymes y ser más flexibles con estos financiamientos hacia estos sectores. Y resaltó que Cosechando Soberanía es otro programa del campo en el que estamos incursionando como primer y único banco que está apoyando ese proyecto que ha sido de mucha importancia para la Presidenta”.

Compartió la postura de apoyo a la revisión del T-MEC y concluyó señalando “estamos haciendo trajes a la medida para pymes para apoyarles con crédito como se merecen”.