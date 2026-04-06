Bad Bunny en Tokio: Fecha, hora y dónde ver el concierto inédito de ‘Billions Club’

Mx - Dónde ver el concierto de Bad Bunny en Tokio en 'Billions Club'

El fenómeno global del reguetón sigue rompiendo fronteras y ahora llega a Asia. El concierto de Bad Bunny en Tokio se ha convertido en uno de los eventos más comentados, no solo por tratarse de una presentación internacional, sino porque marca un momento clave en la expansión del artista fuera del mercado latino.

Además, este show tendrá una transmisión especial que permitirá a fans de todo el mundo (incluido México) ser parte de esta experiencia.

¿En dónde ver el concierto de Bad Bunny en Tokio?

El concierto de Bad Bunny en Tokio se podrá ver a través de la plataforma Spotify, como parte de su iniciativa Billions Club Live.

Este formato reúne a artistas con miles de millones de reproducciones para presentaciones especiales, y en este caso, el show en Japón será transmitido para una audiencia global.

Mx - Concierto de Bad Bunny en Tokio se verá a través de Spotify / Hanna Lassen Ampliar

¿Cuándo se podrá ver el concierto de Bad Bunny en Tokio ‘Billions Club’?

La transmisión del concierto de Bad Bunny en Tokio estará disponible el 8 abril de 2026, aunque el horario puede variar dependiendo de la región.

Para México, se espera que pueda verse en diferido o en horarios accesibles a través de la misma plataforma, por lo que se recomienda estar pendiente de los canales oficiales de Spotify y del propio artista.

¿Qué esperar del primer concierto de Bad Bunny en Asia?

Este concierto representa el debut de Bad Bunny en escenarios asiáticos, lo que lo convierte en un momento histórico dentro de su carrera. Se espera un show con sus más grandes éxitos, especialmente aquellos que lo han llevado a formar parte del exclusivo “Billions Club” de Spotify, es decir, canciones con más de mil millones de reproducciones.

Además, el evento busca conectar con nuevas audiencias, llevando el reguetón y la música latina a mercados donde su presencia sigue creciendo.

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¿Por qué Bad Bunny en Tokio es un concierto que marca historia?

Más allá del espectáculo, el concierto de Bad Bunny en Tokio forma parte de una estrategia clara, que es consolidarse como un artista verdaderamente global.

Elegir Japón no es casualidad. Se trata de uno de los mercados musicales más importantes del mundo, donde el consumo digital y los eventos en vivo tienen gran impacto. Con este paso, Bad Bunny no solo amplía su alcance, también abre camino para otros artistas latinos en Asia.