Pago Utilidades INAPAM 2026: Estos adultos mayores tienen derecho a esta prestación

Los adultos mayores integrados al programa de vinculación productiva deben recibir el pago de Utilidades INAPAM 2026.

Para las personas de la tercera edad que continúan aportando su experiencia al sector laboral mediante esquemas de contratación formal, el derecho a los beneficios generados por las empresas se mantiene vigente. Y si te encuentras trabajando bajo el esquema oficial de empleo, es fundamental que revises cómo aplica el pago de utilidades del INAPAM 2026 y si eres de los adultos mayores que tienen derecho a esta prestación.

¿Qué adultos mayores reciben el pago de utilidades 2026?

El pago de utilidades 2026 aplica para los adultos mayores que cumplan con lo siguiente:

Personas de 60 años o más inscritas en el programa de Vinculación Productiva del INAPAM .

inscritas en el programa de . Aquellos que tienen un contrato formal con una empresa (ya sea por oficio, habilidad o profesión).

Quienes hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior (2025).

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¿Cuánto dinero da el INAPAM?

Es importante aclarar que el INAPAM no entrega el dinero directamente, sino que es la empresa donde trabajas la que debe depositarlo. Según la normativa del SAT, se reparte el 10% de las utilidades netas de la compañía de la siguiente forma:

50% por días trabajados: Se divide según el tiempo que estuviste activo en el año, sin importar cuánto ganes.

Se divide según el tiempo que estuviste activo en el año, sin importar cuánto ganes. 50% por salarios devengados: Se distribuye proporcionalmente al sueldo que recibiste durante el año.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el pago?

Si eres parte del programa de vinculación productiva, la fecha límite para recibir el pago de utilidades son las siguientes:

Si trabajas para una empresa (Persona Moral): El límite es el 30 de mayo .

El límite es el . Si trabajas para un patrón (Persona Física): Tienen hasta el 29 de junio para entregarte tu dinero.

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