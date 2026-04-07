Pensión mínima garantizada Ley 73: ¿Quiénes pueden solicitarla y cuánto recibirán en 2026?

La Pensión mínima garantizada Ley 73 se ajusta este año llegando a los $10,636.54 pesos mensuales; verifica aquí quiénes pueden solicitarla y cuánto recibirán en 2026.

Muchos trabajadores que comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 tienen la duda de si sus ahorros alcanzarán para un retiro digno. En estos casos, el Estado asegura un monto base que se ajusta año con año para que nadie reciba menos de lo establecido por la ley vigente. Para este ciclo, el incremento al salario mínimo y la inflación han actualizado las cifras, permitiendo que los beneficiarios tengan una mayor certeza sobre su ingreso mensual. Si quieres saber si cumples con el perfil, aquí te explicamos los detalles de la pensión mínima garantizada de la Ley 73, quiénes pueden solicitarla y cuánto recibirán en 2026.

¿Quién tiene derecho a la pensión mínima garantizada?

Quien tiene derecho a la Pensión mínima garantizada Ley 73 es todo aquel trabajador o trabajadora que comenzó a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y cumple con los siguientes requisitos:

Tener un mínimo de 500 semanas registradas (aproximadamente 10 años de vida laboral). Tener al menos 60 años para la pensión por Cesantía en Edad Avanzada o 65 años para la de Vejez. Estar dado de baja del régimen obligatorio (no estar trabajando formalmente) al momento de iniciar la solicitud. Mantenerse dentro del periodo de gracia que otorga el Instituto tras la baja.

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¿Cuánto es la pensión mínima garantizada en 2026?

El monto de la Pensión mínima garantizada en 2026 se estima que alcance los $10,636.54 pesos mensuales a partir de mayo de 2026. Este valor se calcula con base en la actualización del salario mínimo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para proteger tu dinero frente a la inflación.

Y aunque este es el piso mínimo que recibirás por ley, tu monto final podría variar dependiendo de:

El promedio de tu salario base de cotización de las últimas 250 semanas. El número total de semanas que acumulaste; toma en cuenta que entre más semanas tengas por encima de las 500 reglamentarias, mayor será el porcentaje que el IMSS te asigne.

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