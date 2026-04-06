Pensiones IMSS 2026: Esto aumentarán tras resolución de la Suprema Corte

Una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría impactar directamente el monto que reciben miles de pensionados del IMSS en México.

El fallo establece criterios sobre el cálculo de pensiones, lo que abre la puerta a ajustes en los pagos a partir de 2026, especialmente para quienes están bajo el régimen de la Ley 73.

¿Qué cambió con la decisión de la Suprema Corte para las pensiones IMSS?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tope para el cálculo de algunas pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social debe ajustarse con base en salarios mínimos y no en la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Este punto es clave, ya que el salario mínimo suele ser más alto que la UMA, lo que podría traducirse en un aumento en el monto de las pensiones para ciertos beneficiarios.

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¿Quiénes podrían recibir más dinero en 2026?

El ajuste aplicaría principalmente para pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, quienes:

Cotizaron bajo ese régimen

Tienen pensiones topadas

Podrían verse beneficiados por el nuevo criterio de cálculo

Sin embargo, es importante señalar que no todos los pensionados recibirán automáticamente un aumento, ya que dependerá de cada caso en particular.

¿Cuánto podrían aumentar las pensiones?

Aunque no hay una cifra única, especialistas señalan que el cambio en el cálculo podría representar incrementos importantes en algunos casos, especialmente para quienes tenían su pensión limitada por el uso de la UMA.

El monto final dependerá del historial laboral, semanas cotizadas y salario base de cada trabajador. Más allá del anuncio, hay un punto clave que muchos pensionados deben considerar que este tipo de resoluciones no siempre se aplican de forma automática.

En algunos casos, los beneficiarios podrían necesitar realizar trámites o incluso procesos legales para que su pensión sea recalculada bajo el nuevo criterio. Por ello, expertos recomiendan revisar cada caso con el IMSS o con asesoría especializada para conocer si aplica el ajuste.