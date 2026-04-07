Pagos sin efectivo en México: Qué servicios podrían dejar de aceptar dinero en efectivo

Mx - Pagos sin efectivo en México, una realidad que se aproxima

El uso de pagos digitales en México sigue creciendo y ahora podría dar un paso más. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionara la posibilidad de eliminar el efectivo en algunos servicios públicos, el tema ha generado interés entre usuarios.

Aunque no se trata de una medida confirmada en todos los casos, sí hay sectores donde el cambio ya comenzó y otros donde podría implementarse en el futuro.

¿Qué servicios en México ya no aceptan efectivo?

Uno de los casos confirmados es el de las casetas de autopistas, donde el uso de sistemas electrónicos como TAG se ha impulsado fuertemente.

En varias vías del país, el pago en efectivo ya es limitado o incluso eliminado en algunos carriles, con el objetivo de agilizar el tránsito y reducir tiempos de espera.

¿Qué servicios podrían dejar el efectivo en el futuro en México?

Aunque no es un hecho oficial (aún), hay servicios donde el uso de efectivo podría disminuir o desaparecer con el tiempo:

Transporte público (tarjetas recargables o pago digital)

Trámites gubernamentales

Servicios administrativos en oficinas públicas

Multas o pagos de servicios

La tendencia apunta a digitalizar los pagos, pero por ahora se trata de una posibilidad y no de una medida generalizada.

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¿Por qué se está impulsando el pago digital?

Actualmente, los pagos digitales ya representan cerca del 30% de las transacciones con tarjeta en México, lo que refleja un crecimiento importante en su adopción. Entre las razones principales están:

Mayor rapidez en pagos

Reducción del uso de efectivo

Mejor control y registro de transacciones

Esto ha llevado a que autoridades y sectores financieros impulsen su uso. Aunque el avance digital es evidente, eliminar el efectivo por completo enfrenta varios desafíos.

En México, una parte importante de la población aún depende del dinero en efectivo, ya sea por falta de acceso a servicios bancarios o por costumbre. Esto significa que cualquier cambio deberá ser gradual para evitar afectar a millones de personas.

Por ello, especialistas coinciden en que, al menos en el corto plazo, el efectivo seguirá coexistiendo con los pagos digitales.