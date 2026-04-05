Multarán con más de 4,000 pesos por usar el celular al manejar: a quién aplica

Conductores y motociclistas pueden recibir multas de más de 4 mil pesos por usar el celular. Getty Images

Usar el celular mientras conduces en México puede salir muy caro en 2026. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las multas por esta infracción superan los 4,000 pesos, convirtiéndose en una de las sanciones más altas para automovilistas y motociclistas.

Esta medida busca reducir accidentes provocados por distracciones al volante, una de las principales causas de percances en calles y carreteras del país.

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¿De cuánto es la multa por usar el celular al manejar?

Según datos oficiales y actualizados para 2026, la sanción por utilizar el celular mientras el vehículo está en movimiento va de:

3,519 a 4,105 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta

Esto equivale a entre 30 y 35 UMAs, cuyo valor diario este año es de aproximadamente 117 pesos.

En algunos casos, la multa puede incrementarse si el conductor es reincidente o pone en riesgo a terceros.

¿A quién aplica esta multa en 2026?

La sanción aplica para:

Conductores de automóviles particulares

Motociclistas

Choferes de transporte privado o de carga

El Reglamento de Tránsito establece que está prohibido usar teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico mientras el vehículo está en movimiento, incluso si se trata de revisar mensajes o llamadas.

Solo se permite el uso de dispositivos manos libres, siempre que no distraigan la conducción.

¿Por qué es tan alta esta sanción?

Autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana han reforzado estas multas debido al riesgo que implica usar el celular al volante.

Diversos estudios señalan que una distracción de apenas segundos puede provocar accidentes graves, ya que el conductor pierde atención en la vía.

Por ello, el aumento en las multas en 2026 responde a la actualización de la UMA y a una estrategia para fomentar una conducción más segura.

Recomendaciones para evitar la multa

Para evitar sanciones y riesgos:

No uses el celular mientras conduces

Activa el modo “no molestar” al manejar

Utiliza sistemas manos libres solo cuando sea necesario

Detente en un lugar seguro si necesitas usar tu teléfono

Usar el celular al volante no solo pone en riesgo tu vida y la de otros, también puede costarte más de 4,000 pesos. Conducir con responsabilidad es la mejor forma de evitar multas y accidentes en México este 2026.