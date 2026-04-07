Mx - China y Rusia frenan plan para desbloquear Ormuz / quantic69

El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a quedar paralizado ante uno de los focos más sensibles del planeta. China y Rusia vetaron una resolución que buscaba desbloquear el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Pese al respaldo mayoritario, la iniciativa no prosperó.

La decisión ocurre en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente, donde Irán ha sido señalado por ataques a embarcaciones comerciales. El fracaso diplomático en la ONU exhibe divisiones geopolíticas profundas y abre la puerta a acciones unilaterales que podrían agravar el conflicto.

China y Rusia: Así vetaron la resolución para desbloquear Ormuz

La resolución obtuvo 11 votos a favor dentro del Consejo de Seguridad, pero el voto en contra de China y Rusia, ambos miembros permanentes con derecho a veto, fue suficiente para bloquearla.

El mecanismo vuelve a exhibir los límites del sistema multilateral, incluso con amplio respaldo internacional, una sola objeción de estas potencias puede frenar cualquier intento de intervención formal.

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Qué buscaba la resolución sobre Ormuz

El documento proponía medidas concretas para reducir la tensión en la zona:

Exigir el cese de ataques contra buques comerciales

Garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz

Implementar escoltas navales para proteger embarcaciones

La iniciativa contaba con el respaldo de Estados Unidos y países del Golfo, preocupados por el impacto económico y energético del bloqueo.

Por qué China y Rusia dijeron no

Ambos países rechazaron la resolución bajo el argumento de que podría abrir la puerta a una intervención militar liderada por Occidente.

La postura de Moscú y Pekín se centra en evitar que la ONU legitime el uso de la fuerza en la región, apostando, al menos en discurso, por salidas diplomáticas. Sin embargo, el veto también refleja su interés en contener la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente.

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Ormuz: el punto crítico del petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Su relevancia es tal que cualquier alteración impacta de inmediato en los mercados globales.

En las últimas semanas, la zona ha registrado:

Reducción del tráfico marítimo

Amenazas y ataques a buques

Incremento en los precios del petróleo

El riesgo de una interrupción prolongada mantiene en alerta a gobiernos y mercados.

Tensión, presión y riesgo de escalada

Tras el veto, países aliados de Occidente calificaron la decisión como una señal preocupante, mientras que Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de actuar fuera del marco de la ONU.

El bloqueo diplomático deja un escenario incierto: sin consenso internacional, el conflicto podría evolucionar hacia acciones directas que incrementen la inestabilidad en una de las regiones más sensibles del mundo.