Trump manda ultimátum a Irán: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”

La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanzó uno de sus puntos más críticos en abril de 2026, luego de que el presidente Donald Trump lanzó una advertencia que ha generado alarma mundial: aseguró que “toda una civilización podría desaparecer en una noche, para no volver jamás” si no se logra un acuerdo inmediato.

El mensaje forma parte de un ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial y cuya interrupción ha impactado los mercados energéticos.

Trump y un ultimátum con fecha límite

Trump fijó un plazo claro para que Teherán acepte las condiciones de Estados Unidos. De no hacerlo, advirtió que podría ordenar ataques masivos contra infraestructura clave del país, incluyendo instalaciones energéticas y militares.

Las amenazas llegan en medio de una escalada militar que ya incluye bombardeos selectivos contra objetivos estratégicos en territorio iraní, lo que ha incrementado el riesgo de un conflicto mayor en Medio Oriente.

Irán responde y rechaza condiciones

Por su parte, el gobierno iraní ha rechazado el ultimátum y mantiene su postura: no reabrirá completamente el estrecho sin garantías, incluyendo el cese de ataques y posibles compensaciones por daños de guerra.

Funcionarios iraníes han advertido que responderán ante cualquier agresión, lo que podría desencadenar represalias contra infraestructura en la región y aliados de Estados Unidos.

El conflicto ya genera efectos a nivel global. Los precios del petróleo han mostrado volatilidad, mientras los mercados financieros reaccionan con incertidumbre ante la posibilidad de una guerra a gran escala.

Al mismo tiempo, países y mediadores internacionales buscan evitar una escalada total mediante propuestas de alto al fuego y negociaciones diplomáticas.