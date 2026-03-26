Trump rompe con la OTAN en plena crisis con Irán: “EE. UU. no necesita nada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica internacional al afirmar que EE. UU. “no necesita nada de la OTAN”, en medio de la escalada de tensión con Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Sus declaraciones llegan en un momento crítico para los mercados energéticos y la seguridad global.

Trump acusa a la OTAN de inacción

A través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que los miembros de la OTAN “no han hecho absolutamente nada” para apoyar a Estados Unidos frente a Irán, a quien calificó como “militarmente diezmado” y sin posibilidades de recuperarse.

El mandatario subrayó que la alianza transatlántica no responde a las expectativas de Washington, reforzando su crítica histórica sobre la distribución de responsabilidades dentro de la OTAN.

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Irán y la urgencia del diálogo

Trump también hizo un llamado a Irán para que se “ponga serio rápidamente” en las conversaciones diplomáticas que buscan poner fin a la guerra en Oriente Medio. “Será mejor que lo hagan antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, no habrá vuelta atrás y no será nada bonito”, alertó.

El bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero ha provocado graves perturbaciones en el mercado energético mundial, aumentando la presión sobre Estados Unidos y sus aliados para encontrar soluciones rápidas.

Implicaciones para la OTAN y la seguridad global

Las declaraciones de Trump abren un debate sobre el papel real de la OTAN en conflictos fuera de Europa y sobre la capacidad de EE. UU. de actuar de manera unilateral. Aunque el presidente no anunció ninguna retirada formal de la alianza, sus palabras reflejan un rechazo explícito a depender de sus aliados en momentos de crisis.