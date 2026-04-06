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Tarjeta Margarita Maza para Jefas de Familia 2026: Así es el registro al apoyo de 2 mil pesos

Conoce cómo es el registro al apoyo de 2 mil pesos y aprovecha el beneficio de la Tarjeta Margarita Maza para Jefas de Familia este 2026 si eres el único sustento de tu casa

El registro al apoyo de 2 mil pesos es acudiendo directamente a los módulos de la SEBIENTI para obtener tu Tarjeta Margarita Maza para Jefas de Familia 2026.

El registro al apoyo de 2 mil pesos es acudiendo directamente a los módulos de la SEBIENTI para obtener tu Tarjeta Margarita Maza para Jefas de Familia 2026.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Si vives en Oaxaca y llevas el sustento de tu casa tú sola, este programa estatal ofrece un pago bimestral que sirve para complementar los gastos básicos del hogar. El proceso es directo y está pensado para que las mujeres que cumplen con el perfil en el estado puedan inscribirse; así que para que aproveches este apoyo, checa cómo funciona la Tarjeta Margarita Maza para Jefas de Familia 2026 y conoce dónde es el registro al apoyo de 2 mil pesos.

¿Cómo puedo obtener la tarjeta Margarita Maza?

Para obtener la Tarjeta Margarita Maza debes acudir presencialmente a realizar tu registro en los módulos regionales o en la oficina central de la SEBIENTI.

Esta oficina se ubica en Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, Edificio 5 “Porfirio Díaz”, segundo nivel, en la Carretera Oaxaca-Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera.

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¿Cuánto da la tarjeta Margarita Maza?

La Tarjeta Margarita Maza da un beneficio económico de $2,000 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 59 años que son las únicas responsables económicas del hogar, jefas de familia, y que tienen bajo su cuidado a hijas, hijos o adolescentes menores de 18 años.

¿Cuándo es el registro de la tarjeta Margarita Maza 2026?

El registro de la Tarjeta Margarita Maza 2026 ya comenzó y la fecha límite para entregar tus documentos es el próximo viernes 17 de abril. Toma en cuenta que debes presentar:

  • Identificación oficial vigente con domicilio en el estado de Oaxaca.
  • CURP certificada (indispensable si tu clave no se lee claramente en la INE).
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).
  • Actas de nacimiento de tus hijos o menores de edad que estén a tu cargo.
  • CURP certificada de cada uno de los menores.
  • En caso de tener la custodia o resguardo legal, deberás presentar la Resolución Judicial o la constancia de protección expedida por la PRODENNAO o el DIF Municipal.

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