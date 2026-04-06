Si no hay respuesta, habrá cierre total en algunos estados: ANTAC

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estevéz, amagó con cierres totales en algunos estados si las autoridades no responden a sus demandas

Desde temprano nos han estado boicoteando, nos ha costado mucho trabajo montar nuestra protesta, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, David Estevéz quien llamó a una mesa urgente con Hacienda, afirmando que no pueden con la copra de combustible, rechazando el precio pactado con empresarios gasolineros y el gobierno federal.

En entrevista para “Así las Cosas” con Areli Paz en ausencia de Carlos Loret de Mola, el líder transportista pidió a la presidenta Sheinbaum “que cuide su cadena productiva que es el campo y el transpone” y criticó que las autoridades minimicen las acciones de los transportistas, señalando un boicot desde redes e incluso dijo “han disfrazado personas con camisas da ANTAC diciendo que el gobierno está bien con ellos”.

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Detalló que al momento los estados que registran mayores bloqueos son: Baja California, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Veracruz, Guerrero entre otros.

Asimismo, pidió a las autoridades municipales y estatales que vigilen las barreras policiales para que “cesen todos los excesos”. Finalmente, advirtió que el paro es por tiempo indefinido.