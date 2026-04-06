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Si no hay respuesta, habrá cierre total en algunos estados: ANTAC

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estevéz, amagó con cierres totales en algunos estados si las autoridades no responden a sus demandas

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estevéz, amagó con cierres totales en algunos estados si las autoridades no responden a sus demandas

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estevéz, amagó con cierres totales en algunos estados si las autoridades no responden a sus demandas

Araceli Hernández Zamora

Desde temprano nos han estado boicoteando, nos ha costado mucho trabajo montar nuestra protesta, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, David Estevéz quien llamó a una mesa urgente con Hacienda, afirmando que no pueden con la copra de combustible, rechazando el precio pactado con empresarios gasolineros y el gobierno federal.

En entrevista para “Así las Cosas” con Areli Paz en ausencia de Carlos Loret de Mola, el líder transportista pidió a la presidenta Sheinbaum “que cuide su cadena productiva que es el campo y el transpone” y criticó que las autoridades minimicen las acciones de los transportistas, señalando un boicot desde redes e incluso dijo “han disfrazado personas con camisas da ANTAC diciendo que el gobierno está bien con ellos”.

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Detalló que al momento los estados que registran mayores bloqueos son: Baja California, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Veracruz, Guerrero entre otros.

Asimismo, pidió a las autoridades municipales y estatales que vigilen las barreras policiales para que “cesen todos los excesos”. Finalmente, advirtió que el paro es por tiempo indefinido.

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