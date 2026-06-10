CDMX blinda el Mundial 2026 con casi 120 mil cámaras; afirman ser la sede más “video segura”

En entrevista con Carlos Loret de Mola el director del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, informó que tienen el sistema de videovigilancia “más robusto” de todo el continente y aseguró que es la ciudad más “video segura” de todas donde habrá partidos en este Mundial con 119 mil 653 cámaras.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cerrarán los bancos en CDMX durante la inauguración del Mundial 2026?

¿Cuántas cámaras operarán para el Mundial 2026 en la CDMX?

Guerrero Chiprés dio a conocer que en 18 meses hubo un fortalecimiento del 41 por ciento de videovigilancia del total que había antes del inicio de la administración de Clara Brugada con 36 mil de cámaras con un costo de menos de 400 millones de pesos; además se establecieron las cámaras tótem más baratas del mercado con innovación precisa.

Aumento de instalaciones de cámaras por el Mundial 2026 en la Ciudad de México:

En torno al Estadio Ciudad de México: 47%

Zonas turísticas: 37%

Movilidad: 40%

Convivencia social y celebración: 41%

Hoteles: 31%

Festivales futboleros: 35%

Zonas deportivas: 58%

Pantallas para alcaldías: 14%

Zonas comerciales: 29%

Zonas de concentración y de tránsito: 28%

Hospitales: 100%

TE PUEDE INTERESAR: EU publica alerta de viaje para México; asigna 4 niveles de advertencia

¿Qué infraestructura complementará la estrategia de seguridad?

Además del sistema de videovigilancia, la capital contará con:

46 mil 617 botones de auxilio y de pánico

40 mil altavoces

“Con el acompañarse de las cámaras privadas, de las empresas y todos aquellos que han robustecido el sistema… Yo creo que en la Ciudad de México hay una quinta parte más o menos de las que hay en Londres, digamos alrededor de 100 mil”. — Salvador Guerrero Chiprés, director del C5 de la Ciudad de México

¿Qué dijeron las autoridades sobre el Fan Fest y las movilizaciones?

El director del C5 de la Ciudad de México puntualizó en lo que dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México de no regresar a capítulos oscuros en donde la provocación de algunos busca como resultado la reacción y la represión por parte del Estado; sobre el Fan Fest mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum “tomará la mejor decisión”.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta deja en duda que se vaya a abrir el Fan Fest en el Zócalo por los bloqueos de los maestros... y ya de que ella vaya ni hablamos.



➡️Además, las últimas declaraciones de Trump sobre México y los amagos y amenazas.



➡️Y cómo… pic.twitter.com/WxRTOUmO66 — W Radio México (@WRADIOMexico) June 10, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información