Artemis II llega a Netflix: ¿A qué hora transmitirán EN VIVO la órbita a la Luna y cómo verlo?

Mx - Netflix transmitirá la órbita de la misión Artemis II, en colaboración con la NASA

La misión Artemis II de la NASA está marcando un momento histórico en la exploración espacial y ahora también en el entretenimiento. Por primera vez, una plataforma de streaming como Netflix transmitirá en vivo uno de los eventos más importantes del viaje, el sobrevuelo lunar.

Este hecho no solo acerca el espacio a millones de personas, también cambia la forma en que se siguen las misiones de la NASA en todo el mundo.

¿A qué hora ver Artemis II en Netflix desde México?

El esperado sobrevuelo lunar de Artemis II se podrá ver este lunes 6 de abril de 2026 alrededor de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en vivo estará disponible dentro de Netflix bajo un canal especial llamado “NASA+ en vivo”, donde se mostrará el momento en que la nave Orión se acerque a la Luna. Debido a que se trata de una misión espacial, los horarios pueden tener ligeros ajustes, por lo que se recomienda conectarse con anticipación.

Mx - Artemis II por Netflix / NurPhoto Ampliar

¿Dónde ver el sobrevuelo lunar EN VIVO?

El evento podrá seguirse principalmente en:

Netflix (transmisión especial en vivo)

Plataforma NASA+

Canal oficial de YouTube de la NASA

Esta colaboración entre Netflix y la NASA permitirá que el evento llegue a una audiencia global, algo poco común en este tipo de misiones.

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¿Qué pasará durante el sobrevuelo lunar?

Este momento es uno de los más importantes de toda la misión Artemis II. La nave Orión rodeará la Luna y pasará por su cara oculta, una zona que no puede verse desde la Tierra. Durante esta fase, los astronautas:

Alcanzarán uno de los puntos más cercanos al satélite

Podrán captar imágenes inéditas

Experimentarán fenómenos como un eclipse solar visto desde el espacio

Además, habrá un breve periodo sin comunicación cuando la nave pase por detrás de la Luna.

El momento más impresionante no se verá desde la Tierra

Aunque millones seguirán la transmisión, hay un detalle clave, uno de los fenómenos más impactantes del sobrevuelo no será visible directamente desde nuestro planeta.

Se trata del eclipse solar que observará la tripulación desde la cara oculta de la Luna, un evento único que solo podrá apreciarse gracias a las cámaras de la misión. Esto convierte la transmisión en algo irrepetible, ya que es la única forma de ver ese fenómeno.