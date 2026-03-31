Artemis II: el viaje que pondrá a humanos otra vez rumbo a la Luna ya tiene ruta completa

La misión Artemis II despegará a bordo del potente cohete SLS desde Florida, iniciando una secuencia crítica que incluye la separación de propulsores y la inserción de la nave Orion spacecraft en órbita terrestre. Durante este primer tramo, la tripulación permanecerá varias horas alrededor del planeta realizando pruebas esenciales de navegación, comunicaciones y soporte vital, con el objetivo de validar que todos los sistemas funcionen antes de abandonar la cercanía de la Tierra.

Superada esta fase, la nave ejecutará la maniobra de inyección translunar, que la impulsará fuera de la órbita terrestre rumbo al espacio profundo. Este punto marca el verdadero inicio del viaje hacia la Luna y representa uno de los momentos más delicados de toda la misión.

RECOMENDADO: NASA regresa a la Luna: ¿Por qué se retrasó la misión ‘Artemis II’ y cuándo será la fecha confirmada?

Sobrevuelo lunar y regreso: la prueba antes del alunizaje

Tras varios días de travesía, Orion realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna, incluyendo su paso por el lado oculto, alcanzando una distancia histórica más allá del satélite. Esta trayectoria permitirá evaluar el desempeño de la nave en condiciones reales de espacio profundo, mientras la tripulación documenta y monitorea cada fase del vuelo.

El regreso se llevará a cabo mediante una trayectoria de “retorno libre”, aprovechando la gravedad lunar para volver a la Tierra sin maniobras complejas. Finalmente, la cápsula reingresará a la atmósfera a alta velocidad y amerizará en el océano Pacífico, cerrando una misión de aproximadamente 10 días que será clave para futuras expediciones que sí buscarán alunizar.

Un nuevo capítulo en la exploración espacial

Este vuelo representa el primer viaje tripulado más allá de la órbita terrestre desde la histórica misión Apollo 17, consolidando una nueva etapa en la exploración espacial impulsada por el programa Artemis program. A diferencia de aquellas misiones, Artemis II incorporará tecnología moderna, sistemas de seguridad más avanzados y una tripulación diversa, sentando las bases para el objetivo de establecer una presencia humana sostenible en la Luna y, a largo plazo, preparar el camino hacia Marte.