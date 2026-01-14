Vacaciones a Estados Unidos: ¿mi visa americana de turista sigue válida pese a la suspensión?

El procesamiento de visas de inmigrante se detiene para decenas de países. Getty Images

La administración de Estados Unidos anunció recientemente que a partir del 21 de enero de 2026 suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una revisión de políticas migratorias impulsada por el gobierno de Donald Trump.

La medida, publicada por el Departamento de Estado, detiene temporalmente la tramitación de visas de inmigrante, es decir, aquellas que pueden llevar a la residencia permanente (green card) o a procesos largos de migración.

Eso ha generado dudas entre quienes planean viajar o tramitar permisos para entrar a Estados Unidos, especialmente sobre si las visas de turista podrían verse afectadas por esta suspensión.

¿Qué tipo de visas quedan suspendidas?

La pausa aplica exclusivamente a las visas de inmigrante, utilizadas para establecerse en Estados Unidos de forma permanente o migrar por motivos familiares o laborales.

Es importante señalar que las visas temporales no inmigrantes —como las de turista (B1/B2), negocios, trabajo temporal, estudiantes o intercambios culturales— no están incluidas en la suspensión anunciada.

Esto significa que, por ahora, quienes desean visitar Estados Unidos por turismo o negocios pueden seguir solicitando y utilizando sus visas B1/B2, siempre y cuando cumplan con los requisitos habituales de ingreso.

¿Qué debes saber si quieres viajar por turismo?

Visas de turista (B1/B2) no se cancelan ni se suspenden con esta medida.

Puedes seguir solicitándolas en embajadas o consulados de forma normal.

La administración estadounidense está aplicando revisiones más estrictas en entrevistas y requisitos, por lo que es clave demostrar solvencia económica y propósito claro de viaje.

La suspensión anunciada por EE. UU. no afecta a las visas de turista ni a la mayoría de visas no inmigrantes. La medida está orientada a detener la emisión de visas que puedan resultar en residencia o migración permanente y reforzar criterios de selección migratoria.

Si planeas viajar por turismo, negocios o estudios temporales, tus opciones de visa continúan disponibles mientras cumplas con los requisitos oficiales.